Примера. Жирона - Эльче 2:0. Победа на классе, Цыганков на вторых ролях

Команда Виктора Цыганкова, как и ожидалось, победила абсолютного аутсайдера Ла Лиги.

Удивил сегодня только характер победы. Обычно "Жирона" дома много атакует, играет смело даже против топ-команд, но сегодня хозяева отдали инициативу "Эльче" и только дожидались ошибок.

Могли ли зелено-полосатые наказать "Жирону" за такую тактику? Скорее, нет. Их контроль был стерилен и не приводил к моментам. Гумбау 4 (!) раза плотно приложился издали - и все, больше ничего не придумали.

"Жирона" на классе открыла счет перед перерывом - резанную подачу от Вильи замкнул головой Кастельянос, исправившийся таким образом за фейл в прошлом туре.

На 68-й минуте удваивать счет мог Цыганков, но его на сантиметр опередил Дональд и таки вынес мяч за лицевую.

Впрочем, не беда. Прошло еще две минуты - и дальний удар с отскоком от Ориоля Ромеу окончательно добил всякую интригу.

Любопытно, что именно при 2:0 в пользу "Жироны" Цыганков заиграл в свой футбол - начал завязывать комбинации, остро пасовать, двигать мяч на дриблинге. До этого украинец проводил бледный матч, и единственная причина, почему его не заменили - это его статус на "Монтиливи".

После победы "Жирона" с 38 очками поднялась на 9-е место; задачу не вылететь команда Мичела решила, с чем мы ее и поздравляем. Ну, а касательно "Эльче", то у него давным-давно 13 баллов и билет в Сегунду.

29-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Эльче" - 2:0

Голы: Кастельянос, 45, Ромеу, 70

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Хави Эрнандес (Гутьеррес, 58) - Ромеу - Цыганков, Мартин (Коуто, 77), Борха Гарсия (Алейш Гарсия, 14), Вилья (Валери, 57) - Кастельянос (Стуани, 77)

"Эльче": Вернер - Паласиос (Лирола, 46), Маскарель, Бигас, Клерк - Гумбау, Дональд - Милья (Понсе, 78), Гути (Кольядо, 46), Моренте (Меркау, 78) - Бойе (Нтека, 77)

Предупреждения: Кастельянос, 17, Буэно, 42, Ромеу, 47 - Милья, 22, Бойе, 57, Гумбау, 73

Удаление: Понсе, 90+2