Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Каталонцы в кризисе

"Барселона" не выиграла в третьем матче подряд - это ее худший отрезок во всем сезоне.

Отсутствие Педри, Дембеле, Френки и Кристенсена продолжает закапывать каталонцев. Их обороне не хватает надежности, полузащите - движения, атаке - голов даже для соперников калибра "Хетафе".

В итоге матч получился сонным. На старте синие немного поджали, явно надеясь на быстрый гол, но Мунир в убойной ситуации пробил мимо, а затем его "подвиг" повторил Унал после углового.

These fans climbed a tree to watch Getafe vs. Barcelona. pic.twitter.com/uLCSq1oOOy

Дальше - пауза, и только в середине первой половины "Барса" создала и упустила свой единственный стопроцентный момент. Это Рафинья и Бальде пробили в штангу в одной контратаке.

Кстати про Алехандро - он сегодня играл вингера. Форма Фати и Феррана такова, что Хави не захотел ставить их в основу даже в безвыходной ситуации.

Впрочем, и у остальных каталонцев дела не лучше. Гави только провоцирует, Бускетс - замедляет, Кессье - не попадает в ритм, Левандовский - и тот регрессирует. Сегодня поляк нашел два шанса со второго этажа, но в первом случае пробил удобно для вратаря, а во втором вообще промахнулся. В "Баварии" он такое забивал.

Также в середине тайма запомнился крученный удар под штангу от Рафиньи, который потащил Сория. Больше ничего особенного - только медленная, вязкая толкотня.

FT: Getafe 0-0 Barcelona.



Xavi's team fail to win a game for the 3rd time in a row. The gap with Real Madrid is now 11 points. pic.twitter.com/Hw4XhR0zkP