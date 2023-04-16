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Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Каталонцы в кризисе

Испания
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(1 голосов)

Третья подряд осечка команды Хави

Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Каталонцы в кризисе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не выиграла в третьем матче подряд - это ее худший отрезок во всем сезоне.

Отсутствие Педри, Дембеле, Френки и Кристенсена продолжает закапывать каталонцев. Их обороне не хватает надежности, полузащите - движения, атаке - голов даже для соперников калибра "Хетафе".

В итоге матч получился сонным. На старте синие немного поджали, явно надеясь на быстрый гол, но Мунир в убойной ситуации пробил мимо, а затем его "подвиг" повторил Унал после углового.

Дальше - пауза, и только в середине первой половины "Барса" создала и упустила свой единственный стопроцентный момент. Это Рафинья и Бальде пробили в штангу в одной контратаке.

Кстати про Алехандро - он сегодня играл вингера. Форма Фати и Феррана такова, что Хави не захотел ставить их в основу даже в безвыходной ситуации.

Впрочем, и у остальных каталонцев дела не лучше. Гави только провоцирует, Бускетс - замедляет, Кессье - не попадает в ритм, Левандовский - и тот регрессирует. Сегодня поляк нашел два шанса со второго этажа, но в первом случае пробил удобно для вратаря, а во втором вообще промахнулся. В "Баварии" он такое забивал.

Также в середине тайма запомнился крученный удар под штангу от Рафиньи, который потащил Сория. Больше ничего особенного - только медленная, вязкая толкотня.

"Барсе" везет, что в таблице она имеет 11 очков гандикапа над "Реалом", ведь в нынешнем состоянии она просто не может побеждать. Ну, а "Хетафе" выполнил план на матч - ни больше ни меньше. В таблице синие с 31 очком идут 15-ми, опережая зону вылета на 4 балла.

29-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Барселона" - 0:0

"Хетафе": Сория - Суарес (Альварес, 83), Даконам, Дуарте, Альдерете, Иглесиас - Максимович (Альгобия, 76), Милья, Мунир (Аленья, 76) - Майораль, Унал (Вильяр, 83)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Эрик Гарсия, 18), Араухо, Кунде, Альба (Ферран Торрес, 68) - Кессье (Фати, 68), Бускетс, Гави - Рафинья (Торре, 88), Левандовский, Бальде

Предупреждения: Альдерете, 42, Суарес, 57 - Гави, 2

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Комментарии (35)
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Spokoyno (Київ)
16.04.2023 в 20:54
Здається, що гравці Барселони вже досягли своєї мети... Хоч не зважаючи на велику перевагу, ще 17+ в матчах, що залишилося потрібно здобувати! Проте з такою грою, це буде важко... Зрозуміло, що КаКл боротьбою на три фронта ще щось втратить, але Барсі треба схаменутися і в останніх матчах підтвердити, що то не інші посипались, то Барселона повернулася! Хто тому РафіньЇ дає штрафні пробивати не пригадую, що він хоч раз у площину влучив! Левандовський то окреме питання, лише два убойних момента, то і сам Роберт недопрацьовує... НЕ ВІДКРИВАЄТЬСЯ на зручному для пасу місця. Хоч майстрами пас теж проблеми. Алекс не звертай уваги на дітЛОХів... у них при згадці єдиного Гранда навіть у буди дах їде
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0
-4
Dr. House (Поділля)
16.04.2023 в 20:56
Дядьку, досить скіглити
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+2
0
La Scala (Milano)
16.04.2023 в 20:54
Барса звісно "доковиляє" до чемпіонства навіть із такою нікчемною грою. Але це мабуть буде саме "дурнопахнуще" чемпіонство за останні років 30, враховуючи до того і чорну барсовську касу...
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+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
16.04.2023 в 20:58
Авжеж шість переможних голів у десяти заключних матчах... пе..с його знає кому вдасться повтори
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0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.04.2023 в 20:34
В этот день люди поздравляют друг друга и только бесноватые сепаратисты на этом сайте никак не успокоются. Для них праздник и не зря прожитый день, это нагадить. Гореть в аду будете, если не опомнитесь
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+1
-5
Dr. House (Поділля)
16.04.2023 в 20:39
Горіти в пеклі будеш ти, трампіст - педофіл, за свої збочення і злочини проти українських дітей, яких ти викрадав або скуповував і вивозив в свою сатанистську церкву. Сьогодні Свято, а не празднік.
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+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 20:41
Будут, однозначно будут. Котлы для них уже готовы.
Ответить
0
-5
Dr. House (Поділля)
16.04.2023 в 20:43
А ти, волоцюго, який підняв руку ,а може навіть і ногу, на власну матір взагалі помовкуй в це Велике Свято. Ти - гній. Як і всі рашисти
+3
0
oda1979 (Запорожье)
16.04.2023 в 20:27
Это и есть уровень шлемазлов. Процентов 40 матчей вытянули тупо на везении.
Ответить
+4
-2
Dr. House (Поділля)
16.04.2023 в 20:29
40? Там всі 80, а якщо брати із підкупом суддів до всі 100
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+4
-1
Dr. House (Поділля)
16.04.2023 в 20:17
Повторю те, що написав після "свєрхзлєліща" із Жирони: чергове гівно у виконанні барсотушки. Чемпіони, бль
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+4
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.04.2023 в 20:14
Всех с праздником Христова Воскресения!!!
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+1
-5
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Campeón
16.04.2023 в 20:17
московський патріархат геть з України
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+3
-2
Dr. House (Поділля)
16.04.2023 в 20:20
А що ти, трампіст - бабтіст, до нього маєш? В нас, українців, Великодне Свято, а в тебе, пастора-педофіла "празднік"...
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+3
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 20:31
Он протестант, а не баптист. Он протестант против таких вот баБтистов, как ты. Тьху.. згинь звідсіля, потвора.
0
-4
Dr. House (Поділля)
16.04.2023 в 20:34
Він твій сексуальний партнер і спонсор на 100 баксів для тебе, а також пастор-педофіл, який силоміць вивозив дітей з України і їх типу всиновлював. Він нічим не краще за пуйла, і його також повинна чекати Гаага
+4
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.04.2023 в 20:35
Дохтур, прими таблетки.))
+1
-5
Dr. House (Поділля)
16.04.2023 в 20:46
Це тобі потрібно приймати таблетки, щоб мати змогу задовольнити барсело@а, збочинець))
+4
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 20:10
Ну хоть у Тер Штегена очередной уже 22-й сухарь. До рекорда Ла Лиги два сухаря осталось.
Ответить
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.04.2023 в 20:11
3
Ответить
+2
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 20:14
ну да, повторить рекорд 2 сухаря, а для нового 3
+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.04.2023 в 20:10
Barca не будет Барса, если не усложнит свою жизнь.))
Ответить
+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 19:38
И как я в анонсе и писал, я совершенно не удивлён потерей Барсой очков. А впереди Атлетико, Райо, Бетис, Сосьедад, Сельта.... Я ж говорю, ещё не факт. шо физрук Хави выиграет чемпионат.
Ответить
+2
-4
avatar
Campeón
16.04.2023 в 20:04
ні. ти перед кожним матчем ниєш, бо принижений
Ответить
+5
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 20:07
твой пук в лужу засчитан
+2
-5
avatar
Campeón
16.04.2023 в 19:35
У світле свято Христового Воскресіння Господь покарав корупціонерів
Ответить
+5
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.04.2023 в 20:12
Не греши языком
Ответить
+2
-5
avatar
Campeón
16.04.2023 в 20:19
спілкуватися українською - не гріх, московітський запроданцю
+4
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 20:23
Грешит он ж0пой, а языком отмаливает...
+1
-5
Перевзутий
16.04.2023 в 19:33
Ну и шо это было? Так и разницу просрать не долго
Ответить
0
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 20:05
Хм... интересно, а на шо ты рассчитывал? Хорошо хоть не проиграли с таким неконспирологическим составом.
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+1
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
16.04.2023 в 19:24
После первого тайма я лёг спать, до того было неинтересно на эту шнягу смотреть, вернее на того "уродца", каким сейчас является состав Барсы без Педри, Дембеле, Де Йонга и Кристенсена.
Ответить
0
-6
avatar
hrdhrd (Украина)
16.04.2023 в 19:12
Барселонцам стоит начинать усиленно болеть за Реал Мадрид в ЛЧ, потому что если РМ вылетит и будет уделять внимание Ла Лиге, 11 очков на 9 туров чемпионата - не такой и большой гандикап. С такой игрой Барселона может и пролететь мимо чемпионства
Ответить
+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.04.2023 в 19:25
это всё )(ерня, а вот почему на стадионе в бегущей строке была реклама цапской лиги ставок - это вопрос!
Ответить
+2
0
Dr. House (Поділля)
16.04.2023 в 20:24
Тому що вони спонсори барсотушки, а гостьова команда має право на рекламу свого спонсору під час матчу
+4
0

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