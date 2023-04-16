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Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Каталонцы в кризисе
Третья подряд осечка команды Хави
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Барселона" не выиграла в третьем матче подряд - это ее худший отрезок во всем сезоне.
Отсутствие Педри, Дембеле, Френки и Кристенсена продолжает закапывать каталонцев. Их обороне не хватает надежности, полузащите - движения, атаке - голов даже для соперников калибра "Хетафе".
В итоге матч получился сонным. На старте синие немного поджали, явно надеясь на быстрый гол, но Мунир в убойной ситуации пробил мимо, а затем его "подвиг" повторил Унал после углового.
These fans climbed a tree to watch Getafe vs. Barcelona. pic.twitter.com/uLCSq1oOOy— ESPN FC (@ESPNFC) April 16, 2023
Дальше - пауза, и только в середине первой половины "Барса" создала и упустила свой единственный стопроцентный момент. Это Рафинья и Бальде пробили в штангу в одной контратаке.
Кстати про Алехандро - он сегодня играл вингера. Форма Фати и Феррана такова, что Хави не захотел ставить их в основу даже в безвыходной ситуации.
Впрочем, и у остальных каталонцев дела не лучше. Гави только провоцирует, Бускетс - замедляет, Кессье - не попадает в ритм, Левандовский - и тот регрессирует. Сегодня поляк нашел два шанса со второго этажа, но в первом случае пробил удобно для вратаря, а во втором вообще промахнулся. В "Баварии" он такое забивал.
Также в середине тайма запомнился крученный удар под штангу от Рафиньи, который потащил Сория. Больше ничего особенного - только медленная, вязкая толкотня.
FT: Getafe 0-0 Barcelona.— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) April 16, 2023
Xavi's team fail to win a game for the 3rd time in a row. The gap with Real Madrid is now 11 points. pic.twitter.com/Hw4XhR0zkP
"Барсе" везет, что в таблице она имеет 11 очков гандикапа над "Реалом", ведь в нынешнем состоянии она просто не может побеждать. Ну, а "Хетафе" выполнил план на матч - ни больше ни меньше. В таблице синие с 31 очком идут 15-ми, опережая зону вылета на 4 балла.
29-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Барселона" - 0:0
"Хетафе": Сория - Суарес (Альварес, 83), Даконам, Дуарте, Альдерете, Иглесиас - Максимович (Альгобия, 76), Милья, Мунир (Аленья, 76) - Майораль, Унал (Вильяр, 83)
"Барселона": тер Штеген - Роберто (Эрик Гарсия, 18), Араухо, Кунде, Альба (Ферран Торрес, 68) - Кессье (Фати, 68), Бускетс, Гави - Рафинья (Торре, 88), Левандовский, Бальде
Предупреждения: Альдерете, 42, Суарес, 57 - Гави, 2
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