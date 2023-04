Примера. Атлетико - Альмерия 2:1. На Матрасников приятно смотреть

"Атлетико" выиграл у "Альмерии" скромно по счету, но совершенно разгромно по игре.

Достаточно сказать, что по ходу матча "Матрасники" нанесли 20 ударов по воротам гостей, а сама "Альмерия" попробовала пробить один раз за 95 минут!

Гризманн открыл счет уже на 5-й минуте, замкнув дальнюю штангу после подачи углового.

0 - Almeria are the second team to score a goal without a single shot in a first half of a LaLiga game since at least 2003/04 (Sevilla vs Real Madrid in March 2010). Opportunity. pic.twitter.com/S36eiePXg2