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Сельта объявила об уходе игрока – он не сыграл ни одного матча за команду

Испания
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Голкипер восстанавливается после повреждения

Сельта объявила об уходе игрока – он не сыграл ни одного матча за команду

Фото: rccelta.es

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"Сельта" и голкипер команды Диего Алвес достигли договоренности о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

37-летний перешел в стан "кельтов" в феврале текущего года на правах свободного агента. Его соглашение было рассчитано до конца этого сезона. В марте Алвес получил травму, из-за которой не провел ни одного матча за "Сельту".

До этого бразилец также выступал за "Атлетико Минейро", "Альмерию", "Валенсию" и "Фламенго".

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В статье: Сельта (Виго) Диего Алвес
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Источник:
rccelta.es

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