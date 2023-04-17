Сельта объявила об уходе игрока – он не сыграл ни одного матча за команду

"Сельта" и голкипер команды Диего Алвес достигли договоренности о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

37-летний перешел в стан "кельтов" в феврале текущего года на правах свободного агента. Его соглашение было рассчитано до конца этого сезона. В марте Алвес получил травму, из-за которой не провел ни одного матча за "Сельту".

До этого бразилец также выступал за "Атлетико Минейро", "Альмерию", "Валенсию" и "Фламенго".