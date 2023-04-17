  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Барселоны анонсировал возвращение Месси в каталонский клуб
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Барселоны анонсировал возвращение Месси в каталонский клуб

Испания
(1 голосов)

Это произошло во время общения Лапорты с болельщиками

Президент Барселоны анонсировал возвращение Месси в каталонский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что звездный аргентинец "ПСЖ" Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

Владелец "блаугранас" рассказал об этом болельщику во время диалога, ответив на прямой вопрос о трансфере Месси четко и громко "Да".

Напомним, Лионель Месси защищал цвета "Барселоны" в период с 2005 по 2021 годы. В этом сезоне 35-летний Лео провел за "ПСЖ" 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт с парижанами истекает этим летом.

Читайте также"Любой ценой". Месси очень хочет вернуться в Барселону
По теме
yellow-arrow
Повторные матчи Лиги Чемпионов и украинское Классическое. Расписание футбола на 17 - 23 апреля
yellow-arrow
Сельта объявила об уходе игрока – он не сыграл ни одного матча за команду
yellow-arrow
Примера. Валенсия - Севилья 0:2. Были и другие ВАРианты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Carrusel Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде