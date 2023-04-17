Президент Барселоны анонсировал возвращение Месси в каталонский клуб

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что звездный аргентинец "ПСЖ" Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

Владелец "блаугранас" рассказал об этом болельщику во время диалога, ответив на прямой вопрос о трансфере Месси четко и громко "Да".

Напомним, Лионель Месси защищал цвета "Барселоны" в период с 2005 по 2021 годы. В этом сезоне 35-летний Лео провел за "ПСЖ" 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт с парижанами истекает этим летом.