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Президент Барселоны анонсировал возвращение Месси в каталонский клуб
Это произошло во время общения Лапорты с болельщиками
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что звездный аргентинец "ПСЖ" Лионель Месси вернется в каталонский клуб.
Владелец "блаугранас" рассказал об этом болельщику во время диалога, ответив на прямой вопрос о трансфере Месси четко и громко "Да".
Напомним, Лионель Месси защищал цвета "Барселоны" в период с 2005 по 2021 годы. В этом сезоне 35-летний Лео провел за "ПСЖ" 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт с парижанами истекает этим летом.
‼️ ¿Y Negreira?— Carrusel Deportivo (@carrusel) April 16, 2023
-Ahora, ahora verás.
???????? Messi, ¿al Barça?
-Sí.
???? ¿Tranquilo para mañana?
-Y tanto.
???? Las palabras del presidente del @FCBarcelona, @JoanLaportaFCB, antes de la rueda de prensa por el 'Caso Negreira' destapado por @la_ser pic.twitter.com/XllzzdqGV9
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