Лапорта о деле Негрейры: Эта кампания началась как раз тогда, когда Барса начала выходить из тяжелой ситуации

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал пресс-конференцию, чтобы объяснится перед журналистами касаемо "дела Негрейры".

– Ничто не бывает случайным. Эта кампания началась как раз тогда, когда "Барса" начала выходить из тяжелой ситуации. Мы спасли "Барсу" финансово. Мы тоже хорошо выступаем. Я вижу явную попытку дестабилизировать нас в спортивном плане. Вот почему мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо. По совпадению, подъем этой кампании начался, когда «Барселона» не подписала соглашение с CVC. Мы не подчиняемся их интересам. Мы предпочитаем другие, гораздо лучшие варианты, отвечающие экономическим интересам "Барсы". Очевидно, что это не совпадение.

Это происходит на фоне того, что "Барса" работает над новым форматом еврокубков. УЕФА пытались уговорить присоединиться к этому публичному линчеванию. Это не совпадение. Эта кампания вступает в силу как раз в тот момент, когда клуб находит финансирование на ремонт Камп Ноу. Все эти совпадения не случайны, я уже объяснял это раньше.

Это самая свирепая атака на клуб за всю его историю. Я прошу «Барселону» сохранять единство в защите эмблемы – по сути, своей идентичности. Я больше, чем когда-либо, прошу игроков "Барселоны" быть на стороне клуба. Мы поддерживаем персонал клуба, игроков и тренеров.

– О произволе СМИ.

Мы собрали 629 документов и 43 DVD-диска о нашем деле с предварительными выводами, и внешняя фирма сделала это, действуя прозрачно.

Обвинения должны быть доказаны в суде. Мы живем в правовом государстве, одним из основных принципов которого является презумпция невиновности. В данном случае СМИ лишили "Барсу" этого права. Ее осудили и подвергли линчеванию без суда и следствия. Они вынесли нам приговор до суда.

И я, как президент "Барселоны", требую максимальной ответственности от представителей институтов, регулирующих футбол. То же самое касается и средств массовой информации.

– О роли Реала в деле.

– Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (правление Франсиско Франко с 1939 по 1975 год – прим. ред.) и был близок к политической и экономической элите.

Я думаю, стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета – прим. ред.) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского "Реала", в некоторых случаях – все сразу. Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле.

– За что компании активного участника CTA было выплачено 7,3 миллиона евро?

– Стоит учитывать, что эти деньги выплачивались в течение 18 лет. Даже не в течение года. Это были важные и необходимые доклады, сделанные людьми, занимающими важные посты. Внутреннее расследование выявило 629 доклада и 43 видеозаписи, а также 4 доклада по другим темам. Это только с 2014 по 2018 год. Я думаю, стоило бы разобраться в контексте и понять, что это была огромная работа на протяжении многих лет, которую выполняли профессионалы.

Говоря о том, что он (негрейра) являлся вице-президентом CTA, необходимо уточнить, что основным поставщиком этих услуг является сын Негрейры. Вице-президент CTA не имел права влиять на результаты матчей или назначать судей. Я настаиваю на этом. Об этом говорится в статье 29 регламента RFEF (Королевская федерация футбола Испании – прим. ред.).