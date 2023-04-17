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37-летний Модрич – лидер по количеству матчей среди игроков Реала в этом сезоне
Учитывались матчи за клуб и сборную
Фото: The Real Champs
Лука Модрич провел больше всех, среди игроков "Реала", матчей в этом сезоне – 57. Вторая строчка за Вальверде и Родриго, у которых по 53 матча.
Учитывались поединки за сборную и клуб.
Полный список игроков с самым большим количеством матчей выглядит седующим образом:
- 57 – Лука Модрич
- 53 – Феде Вальверде, Родриго
- 52 – Камавинга, Винисиус
- 48 – Эдер Милитао
- 45 – Тони Рюдигер
- 40 – Тони Кроос
Примечательно, что Модричу 37 лет. Со сборной Хорватии он провел весь чемпионат мира, вплоть до матча за третье место с Марокко (2:1). В "Реале" Лука сыграл в 41-м поединке, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.
Отметим, что клуб так и не продлил контракт с хорватом. Соглашение с "Реалом" истекает в конце текущего сезона.
???? Real Madrid players with the most games (club & country) this season:— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 17, 2023
• 57 - Luka Modrić
• 53 - Fede Valverde, Rodrygo
• 52 - Camavinga, Vinícius
• 48 - Eder Militão
• 45 - Toni Rüdiger
• 40 - Toni Kroos pic.twitter.com/6MGxS8t8rL
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