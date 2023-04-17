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37-летний Модрич – лидер по количеству матчей среди игроков Реала в этом сезоне

Испания
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Учитывались матчи за клуб и сборную

37-летний Модрич – лидер по количеству матчей среди игроков Реала в этом сезоне

Фото: The Real Champs

Новина українською

Лука Модрич провел больше всех, среди игроков "Реала", матчей в этом сезоне – 57. Вторая строчка за Вальверде и Родриго, у которых по 53 матча.

Учитывались поединки за сборную и клуб.

Полный список игроков с самым большим количеством матчей выглядит седующим образом:

  • 57 – Лука Модрич
  • 53 – Феде Вальверде, Родриго
  • 52 – Камавинга, Винисиус
  • 48 – Эдер Милитао
  • 45 – Тони Рюдигер
  • 40 – Тони Кроос

Примечательно, что Модричу 37 лет. Со сборной Хорватии он провел весь чемпионат мира, вплоть до матча за третье место с Марокко (2:1). В "Реале" Лука сыграл в 41-м поединке, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.

Отметим, что клуб так и не продлил контракт с хорватом. Соглашение с "Реалом" истекает в конце текущего сезона.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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