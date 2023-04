37-летний Модрич – лидер по количеству матчей среди игроков Реала в этом сезоне

Лука Модрич провел больше всех, среди игроков "Реала", матчей в этом сезоне – 57. Вторая строчка за Вальверде и Родриго, у которых по 53 матча.

Учитывались поединки за сборную и клуб.

Полный список игроков с самым большим количеством матчей выглядит седующим образом:

Примечательно, что Модричу 37 лет. Со сборной Хорватии он провел весь чемпионат мира, вплоть до матча за третье место с Марокко (2:1). В "Реале" Лука сыграл в 41-м поединке, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.

Отметим, что клуб так и не продлил контракт с хорватом. Соглашение с "Реалом" истекает в конце текущего сезона.

???? Real Madrid players with the most games (club & country) this season:



• 57 - Luka Modrić

• 53 - Fede Valverde, Rodrygo

• 52 - Camavinga, Vinícius

• 48 - Eder Militão

• 45 - Toni Rüdiger

• 40 - Toni Kroos pic.twitter.com/6MGxS8t8rL