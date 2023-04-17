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Реал публично ответит на заявления Лапорты о связи клуба с судьями
В клубе недовольны пресс-конференцией по "делу Негрейры"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
"Реал" собирается публично ответить на заявления президента "Барселоны" Жоана Лапорты, прозвучавшие на пресс-конференции о "деле Негрейры". Глава "сине-гранатовых" напоминает о связях "Мадрида" с судьями.
На пресс-конференции Лапорта обвинил "Реал" в том, что клуб позиционирует себя как жертву в "деле Негрейры". Он заявил, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов технического судейского комитета были бывшими сотрудниками или игроками "Реала".
В "Реале" рассматривают возможность прекращения особого сотрудничества с "Барселоной". Например, согласно таким договоренностям стороны не должны были переманитвать игроков из академий друг друга.
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