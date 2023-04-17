Примера. Сельта - Мальорка 0:1. Автобус победил

"Мальорка" шокировала "Сельту" в матче, где было много борьбы и лишь несколько голевых моментов.

"Автобусная" тактика "Киновари" объяснима: они играли после 6 кряду осечек, тогда как "Сельта" не проигрывала в предыдущих 7 турах. "Мальорка" боялась "Кельтов" - и потому закрылась наглухо.

И что же? Это сработало. "Сельта" хоть и на подъеме, но мастерства против трех линий обороны ей не хватило. Первый и единственный реально голевой шанс хозяева создали на 82-й минуте, когда Тапиа с лету пальнул в перекладину. Маловато, учитывая 74% владения, правда?

"Мальорка", в свою очередь, решила исход встречи еще до перерыва. Ндиай мог и хет-трик оформлять, если бы все реализовал, но запорол две удачных контратаки.

Все-таки забить сенегальцу помогла ошибка на выходе Вильяра при угловом: мяч заметался по штрафной и попал к неприкрытому Амату.

В таблице победа подняла "Мальорку" на 11-е место с 37 очками. У "Сельты" - 36 баллов и 12-я строчка. Вопрос с сохранением прописки для обеих команд на 99% решен.

29-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Мальорка" - 0:1

Гол: Ндиай, 21

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Нуньес, Галан (Серви, 64) - Мигель Родригес (Карлес Перес, 46), Вейга (Странд Ларсен, 64), Бельтран, де ла Торре (Тапиа, 76) - Аспас, Сеферович (Пасиенсия, 46)

"Мальорка": Райкович - Антонио Санчес (Кадевере, 80), Вальент, Раильо, Хаджикадунич, Маффео - Морланес (Баба, 73), де Галларета, Ли Кан Ин - Мурики, Ндиай

Предупреждения: Мальо, 45 - Морланес, 61

Удаление: Мальо, 90+2