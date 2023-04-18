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В сеть утекли фото домашнего комплекта формы Барселоны на сезон-2023/24

Испания
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Классика в новой обертке

В сеть утекли фото домашнего комплекта формы Барселоны на сезон-2023/24

Фото: Footy Headlines

Новина українською

Сайт FootyHeadlines, специализирующийся на футбольных формах, опубликовал фотографии майки "Барселоны" на следующий сезон. Nike вернулся к минималистичному дизайну джерси.

Цвета немного изменились: теперь на домашней футболке не будет светло-синего. Форма выполнена в двух цветах – темно-синем и гранатовом. Количество полосок тоже уменьшилось.

"Домашняя футболка Nike FC Barcelona 2023-2024 возвращается к самому классическому дизайну футболок клуба, который был представлен в 1912 году и использовался более или менее в том же стиле до 1990-х годов. Домашняя футболка Nike FC Barcelona 23-24 украшена двумя широкими красными полосами спереди. Рукава красные", – пишут рекдактора FootyHeadlines.

Стоит заметить что на футболке присутствует ромбовидный узор, который также просматривается и посередине эмблемы клуба. Это отсылка на старую эмблему женской команды, которая была в форме ромба.

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В статье: Барселона форма
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Источник:
footyheadlines.com

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