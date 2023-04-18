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Анчелотти об ответной встрече с Челси: Мы мотивированы как и всегда. Нужно провести идеальный матч
"Мадрид" не считает, что он уже выиграл
Фото: realmadrid.com
Главный тренер "Реала" Каро Анчелотти высказал ожидания от предстоящего матча в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси". Команда хочет одержать ещъ одну победу в турнире.
"Мы в порядке, мотивированны, как и всегда. Нас ждет важный матч в очень важном соревновании. Мы думаем о том, что надо провести идеальный матч. За 90 минут может произойти что угодно. Мы будем готовы сыграть как можно лучше.
В этом клубе четко доносится, что нужно делать: всегда побеждать. Биться до конца и отдавать все силы. Если мы снова выйдем в полуфинал, значит, хорошо потрудились.
История говорит о том, что "Реал" – король этого турнира, и мы лишь малая часть этого клуба. Этот клуб царствует в Лиге чемпионов, выиграл 14 кубков, и мы тоже пытаемся внести свой вклад, одержав еще одну победу", – сказал главный тренер "Реала".
"Челси" подходит к матчу с 3-мя поражениями подряд, в то время как 2 победы в 2 последних поединках.
"Реал" сыграет на Стэмфорд Бридж сегодня в 22:00.
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