Реал ответил на обвинения в подконтрольности режиму Франко цитатой Ди Стефано: Хочется насрать на отца того, кто это говорит

"Реал" опубликовал видео-ролик в котором отвечает на тезисы президента "Барселоны" Жоана Лапорты, сказанные ранее сегодня на пресс-конференции по "делу Негрейры". "Мадрид" отрицает, что он был "режимной командой Франко".

Напомним, что Лаопрта провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о "деле Негрейры". Во время выступления он упомянул и "Реал".

"Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (правление Франсиско Франко с 1939 по 1975 год – прим. ред.) и был близок к политической и экономической элите", – сказал Лапорта.

В ролике "Реал" отвечает на обвинения в подконтрольности режиму Франко.

"Барселона" наградила Франко знаком отличия из золота и бриллиантов. Барселона сделала Франко почетным членом в 1965 году. Барселона 3 раза спасалась от банкротства благодаря 3 реклассификациям Франко. "Барса" выиграла 8 чемпионатов Ла Лиги и 9 Кубков за время правления Франко. За это время "Реал" прожил 15 лет без Ла Лиги. Во время Гражданской войны игроки "Реала" были убиты, задержаны или сосланы. Камп Ноу был открыт генеральным министром Франко, – говорится в ролике.

Видео закончили цитатой Ди Стефано: "Когда я слышу, что "Реал Мадрид" был командой режима, мне хочется насрать на отца того, кто это говорит".