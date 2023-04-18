Правительство Каталонии призвало Реал внести изменения в ролик-ответ Лапорте

Женералитет Каталонии обратился к "Реалу" с просьбой внести правки в видео-ответ президенту "Барселоны" Жоану Лапорте, сообщает журналист La Sexta Хосеп Сольдадо Гомес. Правительство сообщества считает ролик "безответственным" и "оскорбительным".

Напомним, что Лапорта провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о "деле Негрейры". Во время выступления он упомянул и "Реал".

"Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (правление Франсиско Франко с 1939 по 1975 год – прим. ред.) и был близок к политической и экономической элите", – сказал Лапорта.

"Реал" ответил на обвинение в подконтрольности режиму Франко, в свою очередь, обвинив саму "Барселону" в связях с Каудильо. Ролик назвали "Кто на самом деле был клубом правящего режима?".

"Барселона" наградила Франко знаком отличия из золота и бриллиантов. Барселона сделала Франко почетным членом в 1965 году. Барселона 3 раза спасалась от банкротства благодаря 3 реклассификациям Франко. "Барса" выиграла 8 чемпионатов Ла Лиги и 9 Кубков за время правления Франко. За это время "Реал" прожил 15 лет без Ла Лиги. Во время Гражданской войны игроки "Реала" были убиты, задержаны или сосланы. Камп Ноу был открыт генеральным министром Франко, – говорится в ролике.

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