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Реал проходил стадию плей-офф Лиги чемпионов в 18-ти из 19-ти случаев, одержав победу в первом матче с разницей минимум в 2 мяча

Испания
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"Челси" либо войдет в историю, либо станет очередной отметкой в статистике

Реал проходил стадию плей-офф Лиги чемпионов в 18-ти из 19-ти случаев, одержав победу в первом матче с разницей минимум в 2 мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" только однажды не вышел в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов, одержав победу в первом матче с разницей минимум в два мяча. Огорчил "Мадрид" только "Монако" в 1/4 финала в сезоне 2002/03.

Тогда первый матч "Реал" выиграл со счетом 4:2, а ответный проиграл 1:3.

Сегодня "Реал" сыграет с "Челси" на Стэмфорд Бридж в 22:00. В первом поединке "Мадрид" одержал победу со счетом 2:0. "Синие" подходят к поединку в плохой форме – 3 поражения подряд.

"Реал", свою очередь, терял очки два матча назад – с "Вильярреалом" (2:3) 8-го апреля.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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