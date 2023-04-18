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Реал проходил стадию плей-офф Лиги чемпионов в 18-ти из 19-ти случаев, одержав победу в первом матче с разницей минимум в 2 мяча
"Челси" либо войдет в историю, либо станет очередной отметкой в статистике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" только однажды не вышел в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов, одержав победу в первом матче с разницей минимум в два мяча. Огорчил "Мадрид" только "Монако" в 1/4 финала в сезоне 2002/03.
Тогда первый матч "Реал" выиграл со счетом 4:2, а ответный проиграл 1:3.
Сегодня "Реал" сыграет с "Челси" на Стэмфорд Бридж в 22:00. В первом поединке "Мадрид" одержал победу со счетом 2:0. "Синие" подходят к поединку в плохой форме – 3 поражения подряд.
"Реал", свою очередь, терял очки два матча назад – с "Вильярреалом" (2:3) 8-го апреля.
18 - @realmadriden have progressed from 18 of their 19 UEFA Champions League ties after winning the first leg by two or more goals, failing only in 2003-04 against Monaco in the quarter-final (4-2 first leg, 1-3 second leg, eliminated on away goals rule). Infallible. pic.twitter.com/cNjTNB6CH3— OptaJose (@OptaJose) April 18, 2023
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