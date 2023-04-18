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Судьи в Испании могут принять решение бойкотировать матчи из-за агрессии в их адрес
Накануне игроки молодежной команды напали на судью в Сеуте
Фото: laliga.com
Арбитры Ла Лиги и Сегунды проведут встречу на которой обсудят бойкот матчей чемпионатов, сообщает El Partidazo de COPE. Причиной возможного протеста стала излишняя агрессия и насилие в отношении судей в последнее время.
Одна из причин – это недавнее нападение на арбитра в Сеуте. Игроки молодежной команды "Полильяс" и их семьи после матча против "Калаверы" напаи на главного арбитра встречи, нанеся ему различные травмы. Это произошло за пределами стадиона.
Отмечается, что сегодня станет известно, примут решение о бойкоте испанских лиг или нет.
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