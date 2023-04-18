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Судьи в Испании могут принять решение бойкотировать матчи из-за агрессии в их адрес

Испания
(1 голосов)

Накануне игроки молодежной команды напали на судью в Сеуте

Судьи в Испании могут принять решение бойкотировать матчи из-за агрессии в их адрес

Фото: laliga.com

Новина українською

Арбитры Ла Лиги и Сегунды проведут встречу на которой обсудят бойкот матчей чемпионатов, сообщает El Partidazo de COPE. Причиной возможного протеста стала излишняя агрессия и насилие в отношении судей в последнее время.

Одна из причин – это недавнее нападение на арбитра в Сеуте. Игроки молодежной команды "Полильяс" и их семьи после матча против "Калаверы" напаи на главного арбитра встречи, нанеся ему различные травмы. Это произошло за пределами стадиона.

Отмечается, что сегодня станет известно, примут решение о бойкоте испанских лиг или нет.

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В статье: Ла Лига
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Источник:
cope.es

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Комментарии (1)
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Campeón
18.04.2023 в 18:50
Так продажні арбітри дозволяють гравцям барси, особливо бускетсу та аутисту гаві, бити гравців суперників. Звісно колись їм хтось відповість тим же самим про що вони думали?
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