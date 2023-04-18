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Милитао: Я на пути к тому, чтобы стать лучшим игроком на своей позиции
По крайней мере в топ-10 центральных защитников мира от FourFourTwo попал
Фото: twitter.com/realmadrid
Защитник "Реала" Эдер Милитао дал интервью, в котором ответил на вопрос, считает и он себя лучшим центральным защитником. Также бразилец рассказал какими качествами должен обладать центрбек.
– Вы считаете себя лучшим игроком на своей позиции?
– У каждого свое мнение, но думаю, что я на пути к этому.
Когда я пришел в "Реал", было трудно, поскольку в команде находились отличные футболисты. Но сейчас все хорошо.
– Какими качествами должен обладать современный центральный защитник?
– Нужно много работать, потому что сейчас в футболе много хороших нападающих. Нужно быть в хорошей физической и психологической форме.
В каждой игре нужно стараться, думаю, что у меня это хорошо получается. Стараться выкладываться на полную, чтобы моим товарищам по команде было комфортно, – сказал защитник "Реала".
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Напомним, что Милитао, вместе с Рюдигером и Алабой попал в топ-10 лучших центральных защитников в мире по версии FourFourTwo. Бразилец занял 9-е место, тогда как Алаба признан лучшим, а Рюдигер разместился на 4-ой строчке.
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