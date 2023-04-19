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Анчелотти: В матче с Челси было всё. Пришлось потерпеть, а Куртуа сделал важнейший сейв
Тренер отметил игру вратаря
Фото: https://twitter.com/MrAncelotti
Карло Анчелотти в эфире Movistar прокомментировал победу в ответном матче с "Челси" (2:0) и выход в полуфинал Лиги чемпионов. "
"Мы знали, что в таком матче нужно будет терпеть. Соперник все перепробовал, создавал нам проблемы, особенно на левом фланге, но затем мы внесли корректировки.
В этом матче было все, и вполне естественно, что пришлось потерпеть. В защите мы показали очень приличный уровень и заслужили пройти дальше.
Куртуа совершил очень важный сэйв, без которого "Челси" вел бы в счете. Во втором тайме мы лучше контролировали игру, у нас было больше пространства в контратаках, и мы смогли забить два мяча.
Я немного волновался (из-за того, что Милитао получил желтую карточку), потому что вдесятером пришлось бы нелегко, но он провел выдающийся матч. Он не сыграет в первой полуфинальной игре, но, надеюсь, успеет восстановиться Алаба.
Мы думаем о себе, но я рад за "Милан", он давно не играл в полуфинале. И мне жалко "Наполи", мне этот клуб тоже дорог", – сказал главный тренер "Реала".
В полуфиналах "Реал" столкнется с победителем пары "Бавария" – "Манчестер Сити", победитель которой определится уже сегодня, в 22:00. Полуфинальные матчи пройдут 9-го и 16-го мая.
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