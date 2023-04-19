Президент Ла Лиги о возвращении Месси: Сегодня сделка невозможна но это реально

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возвращение Лионеля Месси в "Барселону", разговоры о котром участились в последнее время. "Сине-гранатовым" предстоит поделиться планом сокращения затрат, прежде чем предпринимать попытку вернуть аргентинца.

Напомним, что если Ла Лига одобрит этот план, в котором будет учитываться возвращение Лео, "Барселона" начнет работу по возвращению Месси. Аргентинец ждет именно этого и не принимает предложение от "ПСЖ".

"Сейчас это невозможно, но времени еще много, мы ждем плана. Я поклонник Месси, считаю его лучшим игроком в мире, но мы не собираемся менять никаких правил, чтобы вернуть Лео. Думаю, "Барса" может сделать все, чтобы заполучить Месси. Судя по тому, что я читал, он тоже хотел бы вернуться. Сегодня сделка невозможна, но у "Барсы" есть шанс провернуть ее. Да, это сложно, но реально", – сказал Хавьер Тебас.

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 35 матчей, забил 20 гоов и отдал 18 результативных передач. Его текущий контракт с "парижем" истекает в конце сезона.