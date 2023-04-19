Правительство Каталонии хочет, чтобы Реал удалил видео-ответ Лапорте и извинился

Пресс-секретарь правительства Каталонии Патрисия Плаха заявила, что "Реал" "пересек красную черту" и потребовала удалить виедо-ответ президенту "Барсы" Жоану Лапорте. Обвинение в связи "Барселоны" с режимом Франко назвали фейком.

Патрисия предложила клубу принести извинения. Она также отметила, что видео манипулятивно.

"Для такой организации, как "Реал" Мадрид, создавать фэйковые новости неприлично и безответственно. Каталонское правительство намерено публично осудить видео, являющееся неуважительным по отношению к тысячам людей, пострадавшим при режиме Франко", – сказала Плаха.

Напомним, что Лапорта провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о "деле Негрейры". Во время выступления он упомянул и "Реал".

"Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (правление Франсиско Франко с 1939 по 1975 год – прим. ред.) и был близок к политической и экономической элите", – сказал Лапорта.

"Реал" ответил на обвинение в подконтрольности режиму Франко, в свою очередь, обвинив саму "Барселону" в связях с Каудильо. Ролик назвали "Кто на самом деле был клубом правящего режима?".