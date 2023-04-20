СМИ: Барселона в скором времени отправит предложение контракта Месси

"Барселона" заканчивает работу над предложением контракта Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo. "Сине-гранатовые" выбирают между сделкой на год и на два.

Сделка на два года позволит "Барсе" выручить больше прибыли с возвращения Лео, а также позволит аргентинцу принять участие в мероприятиях в честь 125-летия клуба. Оно будет отмечаться в сезоне-2024/2025.

Важно, что перед этим клуб отправит свой финансовый проект на следующий сезон в Ла Лигу на согласование. Отмечается, что это не займет много времени и после "Барселона" отправит контракт отцу игрока Хорхе Месси.

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Ранее сообщалось, что Лео ждет предложения от "Барсы", прежде чем реагировать на предложение "ПСЖ". Возвращение в "Барселону" – приоритет для аргентинца.