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УЕФА не разрешил Реалу перенести полуфинал с Сити из-за близости с финалом Кубка Короля

Испания
(2 голосов)

Между играми будет три дня

УЕФА не разрешил Реалу перенести полуфинал с Сити из-за близости с финалом Кубка Короля

Фото: uefa.com

Новина українською

"Реал" встревожен близостью финального матча Кубка Короля к первому полуфиналу Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Первый матч пройдет 6-го мая, а второй – 9-го.

"Реал" сыграет в финале Кубка Испании с "Осасуной" 6-го мая. Клуб обращался в УЕФА и Королевскую федерацию футбола Испании с просьбой дать возможность сыграть полуфинал 10-го, но ему отказали.

Таким образом между двумя матчами будет всего 3 дня. Облегчает ситуацию то, что "Мадрид" в первом поединке примет "горожан" на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, что полуфиналы пройдут 9-го и 10-го, 16-го и 17-го мая. Во второй паре встретятся "Милан" и "Интер".

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Кубок Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (17)
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Campeón
20.04.2023 в 18:13
нічого страшного. перенесемо фінал
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+2
-2
La Scala (Milano)
20.04.2023 в 18:15
А навіщо фінал переносити? Мілан із Реалом зіграють в фіналі як і заплановано - в останню суботу травня
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+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 18:16
Он о финале КК
0
-2
La Scala (Milano)
20.04.2023 в 18:18
А я про фінал ЛЧ
+2
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.04.2023 в 18:12
А шо такое, старикашка перес? Пиз..ц подкрался незаметно? Задницей чувствуешь, что твои пенсионеры в таком плотном графике игр обосрутся?
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+1
-2
La Scala (Milano)
20.04.2023 в 18:17
Що каже твій психіатр за твою любов до пенсіонерських задниць?
Ответить
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 17:39
Ой, а что это всемогущий ФК НАСРАТЬ НА ОТЦА скулить начал? Ножки у пенсионеров устали и болят?
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+3
-3
Dr. House (Поділля)
20.04.2023 в 17:48
Атєц-пєдофіл, тебе що старий пєрдун-барсе@ох обісрав вже? Два довбо@оба- Біба та Боба
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+3
-3
Dr. House (Поділля)
20.04.2023 в 17:28
Смішні. УЄФА якось до одного місця внутрішні проблеми команд. І це вірно. Два півфінали в один день це для глядачів і самого УЄФА із фінансової точки зору не вигідно.
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+3
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 17:37
Мамкин финансист
Ответить
+3
-3
Dr. House (Поділля)
20.04.2023 в 17:42
Пєдофіл, тебе що, сьогодні не задовільнив мамкогон? Поділись із ним своєми таблеточками, збочер
+3
-3
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.04.2023 в 18:10
Ну ладно... Так уж и быть... Создай петицию среди своих аленей в псих больнице и напиши в УЕФА, чтоб матч с Ман Сити перенесли на 8 мая...
Ответить
+2
-4
Dr. House (Поділля)
20.04.2023 в 18:13
Алєнь, тільки ти можеш склади каналізаційні пєтиції під час своєї полюції та закидувати ними всі ресурси. Який же ти шизофрен
+2
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.04.2023 в 18:16
Алень, если ты мечтаешь общаться с аленями, тебе не нужно головой биться в стену у себя в псих больнице... Достаточно тебе выйти из палаты и там в коридоре все твоя друзья - алени...
+1
-3
Dr. House (Поділля)
20.04.2023 в 18:21
Дуріан, ти знаєш , мені не дуже подобається спілкуватися із такими алєнями як ти, але іноді приходиться. Навіть зараз із тобою, рогатий, спілкуюся
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 18:22
Darian Clark (Montreal Он не может выйти. Сторож Никита тщательно следит за шестой палатой.))
0
-2
Dr. House (Поділля)
20.04.2023 в 18:29
Пєдя, що не дає тобі Нікітка барсе@оха в палаті вільно чпокати?
0
-1

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