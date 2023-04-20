УЕФА не разрешил Реалу перенести полуфинал с Сити из-за близости с финалом Кубка Короля

"Реал" встревожен близостью финального матча Кубка Короля к первому полуфиналу Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Первый матч пройдет 6-го мая, а второй – 9-го.

"Реал" сыграет в финале Кубка Испании с "Осасуной" 6-го мая. Клуб обращался в УЕФА и Королевскую федерацию футбола Испании с просьбой дать возможность сыграть полуфинал 10-го, но ему отказали.

Таким образом между двумя матчами будет всего 3 дня. Облегчает ситуацию то, что "Мадрид" в первом поединке примет "горожан" на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, что полуфиналы пройдут 9-го и 10-го, 16-го и 17-го мая. Во второй паре встретятся "Милан" и "Интер".