В Барселоне отреагировали на видео-ответ Реала Лапорте: Самое постыдное что вообще можно было сделать

Вице-президент "Барселоны" Жюли Гуй прокомментировал видеоролик "Реала" с ответом на обвинения Жоана Лапорты в подчинении режиму Франко.

"Я видел этот ролик. Лично мне это кажется самым постыдным, что вообще можно было сделать. Мне кажется, так же считает любой, у кого есть хотя бы две извилины", – сказал Жюли Гуй.

Напомним, что Лапорта провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о "деле Негрейры". Во время выступления он упомянул и "Реал".

"Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (правление Франсиско Франко с 1939 по 1975 год – прим. ред.) и был близок к политической и экономической элите", – сказал Лапорта.

"Реал" ответил на обвинение в подконтрольности режиму Франко, в свою очередь, обвинив саму "Барселону" в связях с Каудильо. Ролик назвали "Кто на самом деле был клубом правящего режима?".