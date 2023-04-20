  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В Барселоне отреагировали на видео-ответ Реала Лапорте: Самое постыдное что вообще можно было сделать
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Барселоне отреагировали на видео-ответ Реала Лапорте: Самое постыдное что вообще можно было сделать

Испания
(1 голосов)

Президент Барсы обвинял "Реал" в подчинении режиму Франко

В Барселоне отреагировали на видео-ответ Реала Лапорте: Самое постыдное что вообще можно было сделать

Фото: Imago

Новина українською

Вице-президент "Барселоны" Жюли Гуй прокомментировал видеоролик "Реала" с ответом на обвинения Жоана Лапорты в подчинении режиму Франко.

"Я видел этот ролик. Лично мне это кажется самым постыдным, что вообще можно было сделать.

Мне кажется, так же считает любой, у кого есть хотя бы две извилины", – сказал Жюли Гуй.

Напомним, что Лапорта провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о "деле Негрейры". Во время выступления он упомянул и "Реал".

"Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (правление Франсиско Франко с 1939 по 1975 год – прим. ред.) и был близок к политической и экономической элите", – сказал Лапорта.

Читайте также Правительство Каталонии хочет, чтобы Реал удалил видео-ответ Лапорте и извинился

"Реал" ответил на обвинение в подконтрольности режиму Франко, в свою очередь, обвинив саму "Барселону" в связях с Каудильо. Ролик назвали "Кто на самом деле был клубом правящего режима?".

По теме
yellow-arrow
УЕФА не разрешил Реалу перенести полуфинал с Сити из-за близости с финалом Кубка Короля
yellow-arrow
СМИ: Барселона в скором времени отправит предложение контракта Месси
yellow-arrow
Рома может подписать защитника Барселоны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Campeón
20.04.2023 в 19:43
пожежею пyтaлoнcькиx пердаків задоволений
Ответить
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 20:23
Так что там в небе Мюнхена во время матча летало, выяснил? Что доктор говорит, побочные эффекты после вакцинации?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде