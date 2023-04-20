Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Барселоне отреагировали на видео-ответ Реала Лапорте: Самое постыдное что вообще можно было сделать
Президент Барсы обвинял "Реал" в подчинении режиму Франко
Фото: Imago
Вице-президент "Барселоны" Жюли Гуй прокомментировал видеоролик "Реала" с ответом на обвинения Жоана Лапорты в подчинении режиму Франко.
"Я видел этот ролик. Лично мне это кажется самым постыдным, что вообще можно было сделать.
Мне кажется, так же считает любой, у кого есть хотя бы две извилины", – сказал Жюли Гуй.
Напомним, что Лапорта провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о "деле Негрейры". Во время выступления он упомянул и "Реал".
"Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным. Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима (правление Франсиско Франко с 1939 по 1975 год – прим. ред.) и был близок к политической и экономической элите", – сказал Лапорта.
"Реал" ответил на обвинение в подконтрольности режиму Франко, в свою очередь, обвинив саму "Барселону" в связях с Каудильо. Ролик назвали "Кто на самом деле был клубом правящего режима?".
Популярное сейчас
- Дания и Нидерланды передадут ВСУ танки Leopard первой и второй версий – известны кол-во и сроки
- Сабо назвал своих фаворитов на пост главного тренера Динамо
- В NASA заявили, что таинственная вспышка над Киевом не имеет отношения к их спутнику
- У Цыганкова сильные партнеры. Жирона - Эльче 2:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
Новости по теме
- 22:05 Зарубежные Правительство Каталонии хочет, чтобы Реал удалил видео-ответ Лапорте и извинился
- 16:36 Зарубежные Правительство Каталонии призвало Реал внести изменения в ролик-ответ Лапорте
- 00:45 Зарубежные Реал ответил на обвинения в подконтрольности режиму Франко цитатой Ди Стефано: Хочется насрать на отца того, кто это говорит