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Хави в разговоре с Месси: Последнее, что тебе осталось сделать в футболе – это красиво уйти из клуба всей жизни
Испанец уверен в возвращении Лео
Хави пытается убедить Лионеля Месси вернуться в "Барселону". Он хочет вернуть аргентинца с "первой минуты работы в клубе".
Об этом сообщает Diario Sport.
В последнем разговоре Хави сказал Лео, что "последнее, что тебе осталось в футболе – это красиво покинуть клуб всей своей жизни".
Менеджер также обсудил возвращение с лидерами команды. Так Роберт Левадновский, Марк-Андре Тер Штеген и Усман Дембеле были бы очень рады возвращению Лео. Польский форвард считает, что с Лео у него будет больше возможностей в атаке.
Также легенда клуба Серхио Бускетс продлит контракт, если Месси вернется.
Тренер же уверен в возращении Лео и хочет его использовать как одного из полузащитников в схеме с "ромбом" в средней линии.
Контракт Лео с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона. У него есть предложение от "Парижа", но он ждет контракт от "Барселоны".
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