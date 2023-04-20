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Хави в разговоре с Месси: Последнее, что тебе осталось сделать в футболе – это красиво уйти из клуба всей жизни

Испания
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Испанец уверен в возвращении Лео

Хави в разговоре с Месси: Последнее, что тебе осталось сделать в футболе – это красиво уйти из клуба всей жизни

Новина українською

Хави пытается убедить Лионеля Месси вернуться в "Барселону". Он хочет вернуть аргентинца с "первой минуты работы в клубе".

Об этом сообщает Diario Sport.

В последнем разговоре Хави сказал Лео, что "последнее, что тебе осталось в футболе – это красиво покинуть клуб всей своей жизни".

Менеджер также обсудил возвращение с лидерами команды. Так Роберт Левадновский, Марк-Андре Тер Штеген и Усман Дембеле были бы очень рады возвращению Лео. Польский форвард считает, что с Лео у него будет больше возможностей в атаке.

Также легенда клуба Серхио Бускетс продлит контракт, если Месси вернется.

Тренер же уверен в возращении Лео и хочет его использовать как одного из полузащитников в схеме с "ромбом" в средней линии.

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Контракт Лео с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона. У него есть предложение от "Парижа", но он ждет контракт от "Барселоны".

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В статье: Лионель Месси Барселона Хави
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Источник:
sport.es

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