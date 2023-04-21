Хави сообщил игрокам Барсы, что Месси может вернуться в клуб

Испанское издание Diario Sport сообщает, что футболисты каталонской "Барселоны" вдохновлены тем, что форвард "ПСЖ" Лео Месси может вернуться в столицу Каталонии.

Примечательно, что главный тренер "Барсы" Хави уже сообщил футболистам "сине-гранатовых" в раздевалке о потенциальном переходе аргентинца в клуб.

По информации источника, лидеры каталонцев дали одобрение на возвращение 35-летнего Лионеля.