Реал - Сельта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На неделе "Реал" оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов и в хорошем настроении должен подходить к матчу чемпионата страны. А там дела у "сливочных" пока не очень: команда Карло Анчелотти отстает от "Барселоны" на одиннадцать очков и почти простилась с шансами на чемпионство. Впрочем, каталонцы в двух последних матчах не побеждают, поэтому теоретически в Ла Лиге все возможно. "Сельта" сейчас в середине таблицы без перспектив вылететь или же побороться за еврокубки. Не исключено, что именно с этим связана серия команды из трех игр без побед подряд.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Испании 30-й тур

22 апреля. Начало в 22:00

"Реал" - "Сельта"

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол