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Реал - Сельта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Гонка за "Барселоной" продолжается
Фото: twitter.com/realmadrid
На неделе "Реал" оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов и в хорошем настроении должен подходить к матчу чемпионата страны. А там дела у "сливочных" пока не очень: команда Карло Анчелотти отстает от "Барселоны" на одиннадцать очков и почти простилась с шансами на чемпионство. Впрочем, каталонцы в двух последних матчах не побеждают, поэтому теоретически в Ла Лиге все возможно. "Сельта" сейчас в середине таблицы без перспектив вылететь или же побороться за еврокубки. Не исключено, что именно с этим связана серия команды из трех игр без побед подряд.
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Чемпионат Испании 30-й тур
22 апреля. Начало в 22:00
"Реал" - "Сельта"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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