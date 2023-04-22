Реал предложит новый контракт хорватскому ветерану

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес в личной беседе с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем заявил ему о планах предложить продление контракта на один сезон.

Известно, что 37-летний Модрич не хочет переходить в какой-либо другой клуб и планирует завершить свою профессиональную карьеру именно в "Реале".

Ожидается, что клуб предложит ему продление контракта официально по окончании сезона. Хорват был удовлетворён предложенными условиями. Для Модрича наиболее важен комфорт, который есть у него и его семьи в Мадриде.

Модрич отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 42 сыгранных матчах за "Реал" в текущем сезоне во всех турнирах.