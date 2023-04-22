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Реал предложит новый контракт хорватскому ветерану

Испания
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Игрок собирается завершить карьеру в Мадриде

Реал предложит новый контракт хорватскому ветерану

Фото: The Real Champs

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес в личной беседе с хорватским полузащитником команды Лукой Модричем заявил ему о планах предложить продление контракта на один сезон.

Известно, что 37-летний Модрич не хочет переходить в какой-либо другой клуб и планирует завершить свою профессиональную карьеру именно в "Реале".

Ожидается, что клуб предложит ему продление контракта официально по окончании сезона. Хорват был удовлетворён предложенными условиями. Для Модрича наиболее важен комфорт, который есть у него и его семьи в Мадриде.

Модрич отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 42 сыгранных матчах за "Реал" в текущем сезоне во всех турнирах.

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В статье: Лука Модрич Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Relevo

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