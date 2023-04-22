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Рамос: Я влюблен в Мадрид. Он особенный
Игрок скучает за городом, в котором играл много лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник французского "ПСЖ" Серхио Рамос рассказал о своём переезде из Севильи в Мадрид в 19 лет, а также признался, что до сих пор влюблён в столицу Испании.
"Когда ты переезжаешь в таком молодом возрасте, всё происходит очень быстро. Вам приходится осваиваться и адаптироваться к новому городу, приспосабливаться к новому клубу, новой раздевалке. У меня всё сложилось очень легко благодаря моей семье, которая была со мной с самого начала.
Когда я приехал в Мадрид, он уже был большим городом, сейчас же он стал ещё больше. Что в нём не изменилось, так это атмосфера, этот город особенный. Я влюблён в Мадрид", - сказал игрок.
Как известно, Рамос провёл в мадридском "Реале" 16 лет, после чего перешёл в "ПСЖ" летом 2021-го года.
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