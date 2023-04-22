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Без 4-х основных игроков: заявка Атлетико на матч с Барселоной
У "Барселоны" же вернулись трое
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Атлетико" опубликовал заявку на матч 30-го тура Примеры с "Барселоной". В список не попали Кондогбиа, Льоренте, Депай и Рейнилду.
Полная заявка выглядит следующим обращом:
Вратари: Облак, Грабич;
Защитники: Хименес, Регилон, Доэрти, Савич, Молина, Витсель, Эрмосо, Марко;
Полузащитники: Де Пауль, Коке, Лемар, Сауль, Карраско, Барриос;
Нападающие: Гризманн, Корреа, Мората.
Напомним, что у "Барселоны" наоборот вернулись Френки де Йонг, Педри и Усман Дембеле.
Встреча пройдет завтра, 23-го апреля, в 17:15.
???? La ???????????????????????????????????????????????? de nuestro Atleti. pic.twitter.com/UjR3a6gDh2— Atlético de Madrid (@Atleti) April 22, 2023
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