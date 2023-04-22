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Без 4-х основных игроков: заявка Атлетико на матч с Барселоной

Испания
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У "Барселоны" же вернулись трое

Без 4-х основных игроков: заявка Атлетико на матч с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Новина українською

"Атлетико" опубликовал заявку на матч 30-го тура Примеры с "Барселоной". В список не попали Кондогбиа, Льоренте, Депай и Рейнилду.

Полная заявка выглядит следующим обращом:

Вратари: Облак, Грабич;

Защитники: Хименес, Регилон, Доэрти, Савич, Молина, Витсель, Эрмосо, Марко;

Полузащитники: Де Пауль, Коке, Лемар, Сауль, Карраско, Барриос;

Нападающие: Гризманн, Корреа, Мората.

Напомним, что у "Барселоны" наоборот вернулись Френки де Йонг, Педри и Усман Дембеле.

Встреча пройдет завтра, 23-го апреля, в 17:15.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Примера Барселона
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