Барселона - Атлетико. Где и когда смотреть последний топ-матч Ла Лиги-2022/23

Две подряд осечки "Барселоны" намекнули на возрождение чемпионской гонки. Дабы закончить сезон без нервов каталонцам стоит тушить пожар в зародыше.

При этом надо понимать, что сделать это будет очень сложно. "Атлетико" выиграл 6 матчей подряд, а его последнее поражение в Ла Лиге датировано 8 января. Такой крутой ход имеют считанные команды во всех топ-лигах.

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На стороне "Барсы" родные трибуны, турнирная мотивация и выдающаяся оборона; "Атлетико" же может рассчитывать на идеальную форму всей команды и в частности Антуана Гризманна, которого испанские СМИ называют лучшим игроком сезона.

Что в итоге перевесит - узнаем в воскресенье , 23 апреля , на MEGOGO Футбол 1 . Начало - в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Смотрите матч Примеры Барселона - Атлетико Смотреть трансляцию

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