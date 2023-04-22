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Барселона - Атлетико. Где и когда смотреть последний топ-матч Ла Лиги-2022/23

Испания
(1 голосов)

Редкий день, когда "Реал" болеет за "Матрасников"

Барселона - Атлетико. Где и когда смотреть последний топ-матч Ла Лиги-2022/23

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
Новина українською

Две подряд осечки "Барселоны" намекнули на возрождение чемпионской гонки. Дабы закончить сезон без нервов каталонцам стоит тушить пожар в зародыше.

При этом надо понимать, что сделать это будет очень сложно. "Атлетико" выиграл 6 матчей подряд, а его последнее поражение в Ла Лиге датировано 8 января. Такой крутой ход имеют считанные команды во всех топ-лигах.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

На стороне "Барсы" родные трибуны, турнирная мотивация и выдающаяся оборона; "Атлетико" же может рассчитывать на идеальную форму всей команды и в частности Антуана Гризманна, которого испанские СМИ называют лучшим игроком сезона.

Что в итоге перевесит - узнаем в воскресенье, 23 апреля, на MEGOGO Футбол 1. Начало - в 17:15 по Киеву.

Трансляция матча
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Смотрите матч Примеры Барселона - Атлетико
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Атлетико" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Атлетико" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Optus Sport
  • Канада - TSN3, TSN+
  • Франция - Free, beIN Sports 1
  • Германия - DAZN
  • Венгрия - TV2 Play, Spíler2
  • Испания - Movistar Laliga 2, Movistar Laliga
  • Италия - DAZN
  • Израиль - One Sport
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
  • Румыния - Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania
  • Турция - S Sport, S Sport+
  • Великобритания - Viaplay Sports 1, LaLigaTV
  • США - ESPN+, ESPN Deportes
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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона
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