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Барселона - Атлетико. Где и когда смотреть последний топ-матч Ла Лиги-2022/23
Редкий день, когда "Реал" болеет за "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Две подряд осечки "Барселоны" намекнули на возрождение чемпионской гонки. Дабы закончить сезон без нервов каталонцам стоит тушить пожар в зародыше.
При этом надо понимать, что сделать это будет очень сложно. "Атлетико" выиграл 6 матчей подряд, а его последнее поражение в Ла Лиге датировано 8 января. Такой крутой ход имеют считанные команды во всех топ-лигах.
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На стороне "Барсы" родные трибуны, турнирная мотивация и выдающаяся оборона; "Атлетико" же может рассчитывать на идеальную форму всей команды и в частности Антуана Гризманна, которого испанские СМИ называют лучшим игроком сезона.
Что в итоге перевесит - узнаем в воскресенье, 23 апреля, на MEGOGO Футбол 1. Начало - в 17:15 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Атлетико" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Атлетико" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TSN3, TSN+
- Франция - Free, beIN Sports 1
- Германия - DAZN
- Венгрия - TV2 Play, Spíler2
- Испания - Movistar Laliga 2, Movistar Laliga
- Италия - DAZN
- Израиль - One Sport
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
- Румыния - Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania
- Турция - S Sport, S Sport+
- Великобритания - Viaplay Sports 1, LaLigaTV
- США - ESPN+, ESPN Deportes
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