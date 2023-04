Примера. Реал Мадрид - Сельта 2:0. Королевское спокойствие

"Реал" дома обыграл "Сельту" в матче, который больше напоминал двусторонку, чем официальный поединок.

"Кельты" сделали ставку на контратаки, но их почти не было. "Реал" владел мячом, инициативой, полностью контролировал темп, прибавляя, когда ему было выгодно.

Весь первый тайм пошел на раскачку и поиск слабых мест в обороне "Сельты". Когда же гости поверили, что им удастся достоять 45 минут, "Реал" моментально укусил - Себальос запустил в прорыв Винисиуса, тот прострелил на Асенсио, а у Марко одна из лучших левых ног во всей Испании.

Конечно, "Кельтов" это подкосило. На второй тайм они вышли с задачей выровнять игру, а как это сделать на поле "Реала", который ко всему пребывает в отменной форме?

10 - Marco Asensio has been directly involved in 10 goals in LaLiga in 2023 (7 goals and 3 assists), more than any other player in the competition this year. MVP. pic.twitter.com/qIeQslmh5z