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Примера. Реал Мадрид - Сельта 2:0. Королевское спокойствие

Испания
(1 голосов)

Даже не вспотели

Примера. Реал Мадрид - Сельта 2:0. Королевское спокойствие

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" дома обыграл "Сельту" в матче, который больше напоминал двусторонку, чем официальный поединок.

"Кельты" сделали ставку на контратаки, но их почти не было. "Реал" владел мячом, инициативой, полностью контролировал темп, прибавляя, когда ему было выгодно.

Весь первый тайм пошел на раскачку и поиск слабых мест в обороне "Сельты". Когда же гости поверили, что им удастся достоять 45 минут, "Реал" моментально укусил - Себальос запустил в прорыв Винисиуса, тот прострелил на Асенсио, а у Марко одна из лучших левых ног во всей Испании.

Конечно, "Кельтов" это подкосило. На второй тайм они вышли с задачей выровнять игру, а как это сделать на поле "Реала", который ко всему пребывает в отменной форме?

Короче, уже через три минуты интрига окончательно умерла - это Милитао выпрыгнул на гигантскую высоту и вколотил мяч после углового.

Мог "Реал" вскоре забить еще, однако Бензема головой пробил точно в руки Вильяру после рывка и навеса от Вини.

Вообще Карим едва ли не единственный в составе Мадрида, кто сегодня в игру не попал. Остальных надо хвалить - и Асенсио, и Вини, и Себальоса, и, особенно, Камавингу, выигравшего вообще всю борьбу.

"Сельта"? Она пыталась отвечать во втором тайме, но как-то очень уж обреченно. Что говорить, если такой мастер, как Аспас, с 11 метров пальнул на верхний ярус трибун "Бернабеу"?

Благодаря легкой победе "Реал" как минимум до завтра приблизился к "Барсе" на расстояние 8 очков - 65 против 73. У "Сельты" - 36 баллов и 12-я позиция.

30-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Сельта" - 2:0

Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Вальверде, Чуамени, Себальос (Модрич, 81) - Асенсио (Васкес, 76), Бензема, Винисиус (Родриго, 81)

"Сельта": Вильяр - Васкес (Медрано, 78), Тапиа, Нуньес, Галан (Сведберг, 73) - Солари (Серви, 46), Вейга (Пасиенсия, 63), Бельтран, де ла Торре - Аспас, Сеферович (Оскар, 63)

Предупреждения: Себальос, 45+1 - Васкес, 19, Галан, 70

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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Комментарии (2)
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Нескорений (українець)
23.04.2023 в 00:26
Як завжди у Сельти ноги роз'їхались, а Яго засунув своє Его у дупу.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
23.04.2023 в 00:17
Отличная победа в тренировочном режиме. Завтра, глядишь, Атлетико прихлопнет Барсу (а такую Барсу грех не прихлопнуть) и даже может появиться какая-никакая интрига на финише. В который раз отмечаю Асенсио, как полезного игрока, которого нужно оставить в Реале. Камавинга - уже железный игрок старта, молодец, быстро освоился. Ну и гол от Милитао - это супер. В общем молодцы все, я бы и Карима не ругал.
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0
-2

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