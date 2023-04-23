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Асенсио забил в этом году больше голов среди всех испанцев в топ-5 лигах Европы

Испания
(1 голосов)

Марко повысил свою результативность

Асенсио забил в этом году больше голов среди всех испанцев в топ-5 лигах Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче 30-го тура Ла Лиги "Реал" победил "Сельту". Первый гол в матче забил Марко Асенсио.

Для полузащитника это восьмой гол в 2023 году во всех турнирах. Сейчас он является наиболее результативным испанцем, если принимать во внимание всех представителей этой страны из топ-5 чемпионатов, сообщает Opta.

Всего на счету Асенсио в этом сезоне 11 голов и семь ассистов в 41 матче за "Реал".

В частности, в чемпионате Марко отличился забитыми восемь раз. По этому показателю он третий бомбардир "Реала" после Бензема (14) и Винисиуса (9).

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Марко Асенсио
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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 12:19
Сподіваюсь розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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