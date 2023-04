Асенсио забил в этом году больше голов среди всех испанцев в топ-5 лигах Европы

Во вчерашнем матче 30-го тура Ла Лиги "Реал" победил "Сельту". Первый гол в матче забил Марко Асенсио.

Для полузащитника это восьмой гол в 2023 году во всех турнирах. Сейчас он является наиболее результативным испанцем, если принимать во внимание всех представителей этой страны из топ-5 чемпионатов, сообщает Opta.

8 - Marco Asensio has scored 8 goals for @realmadriden in 2023 in all competitions, more than any other Spanish player from the top 5 European leagues. Vital. pic.twitter.com/c2xY66ZeZd