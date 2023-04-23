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Асенсио забил в этом году больше голов среди всех испанцев в топ-5 лигах Европы
Марко повысил свою результативность
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 30-го тура Ла Лиги "Реал" победил "Сельту". Первый гол в матче забил Марко Асенсио.
Для полузащитника это восьмой гол в 2023 году во всех турнирах. Сейчас он является наиболее результативным испанцем, если принимать во внимание всех представителей этой страны из топ-5 чемпионатов, сообщает Opta.
8 - Marco Asensio has scored 8 goals for @realmadriden in 2023 in all competitions, more than any other Spanish player from the top 5 European leagues. Vital. pic.twitter.com/c2xY66ZeZd— OptaJose (@OptaJose) April 22, 2023
Всего на счету Асенсио в этом сезоне 11 голов и семь ассистов в 41 матче за "Реал".
В частности, в чемпионате Марко отличился забитыми восемь раз. По этому показателю он третий бомбардир "Реала" после Бензема (14) и Винисиуса (9).
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