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Месси прилетел в Барселону, взяв с собой 15 чемоданов, - источник

Испания
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Цель визита Лионеля пока не известна

Месси прилетел в Барселону, взяв с собой 15 чемоданов, - источник

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси вместе со своей семьёй накануне, 22 апреля, прилетел в Барселону. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в "Твиттере".

По сведениям источника, 35-летний Месси вышел из местного аэропорта через тайную дверь, чтобы не попасться на глаза СМИ. Семейство Месси прилетело в Барселону с большим багажом. Сообщается, что при них было 15 чемоданов.

Напомним, Месси с 2000 по 2021 год находился в структуре "Барселоны". Затем он перешёл на правах свободного агента в "ПСЖ", подписав контракт до лета 2023 года. В конце сезона Месси станет свободным агентом и с большой долей вероятности может вернуться в "Барселону".

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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