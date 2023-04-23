Барселона - Атлетико: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Барселона" в последние недели стала выдыхаться. В двух матчах "блауграна" не одержала ни одной победы и немного подпустила к себе "Реал" на расстояние в восемь очков. Чтобы не оставлять главному сопернику шансов, необходимо побеждать "Атлетико". Мадридцы сейчас третьи и могут потерять место в зоне ЛЧ только теоретически. Команда Диего Симеоне выиграла уже шесть игр подряд, а не проигрывала в рамках Ла Лиги с января - как раз со времени предыдущей встречи с "Барселоной".

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Чемпионат Испании 30-й тур

23 апреля. Начало в 17:15

"Барселона" - "Атлетико"

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