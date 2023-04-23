Примера. Барселона - Атлетико 1:0. Дорога к титулу окончательно открыта

"Барселона" победила "Атлетико" в равном матче, где "Матрасникам" не хватило эффективности что в защите, что в нападении.

Уже на 2-й минуте Гризманн пальнул в перекладину после отбора на чужой половине, но продолжать давление на Бускетса "Атлетико" не решился, предпочтя действовать от обороны.

Странное решение. "Барса" играла стерильно, медленно, и стоило "Матрасникам" выбежать вперед серьезными силами, как Гризманн моментально получил еще один момент - тер Штеген вытащил мяч с ближнего угла.

Удивительно, что по такой игре забили именно каталонцы. Защита "Атлетико" ошиблась с искусственным офсайдом, оставила в игре Рафинью, а тот вывел на удар Феррана, который в кои-то веки не подвел.

1 - After 19 games played together in @LaLigaEn for @FCBarcelona ????????, @FerranTorres20 ???????? and #Raphinha ???????? have combined to score a goal for the first time in the competition. Duo. pic.twitter.com/jQzr1fy1aB — OptaJose (@OptaJose) April 23, 2023

Этот гол раскрыл игру. "Атлетико" вынужденно побежал вперед; "Барса", почуяв свободное пространство, отвечала - и такой футбол смотрелся. Был отрезок, когда за две минуты сперва Гави, а затем де Пауль упустили стопроцентные моменты, не забив с 8-10 метров.

Прошло еще немного времени - и уже Гризманн пяткой замыкал прострел, но вытащил тер Штеген. Еще чуть-чуть - и уже Левандовский не отпасовал Рафинье на пустые ворота, запоров момент.

Короче, посмотреть было на что, однако команды в завершении действовали без концентрации; им недоставало качества - было ощущение, что играют не лидеры Ла Лиги, а какие-то середняки.

"Барсе", впрочем, все равно. Победа в кармане, а это значит, что 11 очков преимущества над "Реалом" сохранены; дорога к титулу свободна. Касательно "Атлетико", он остался 3-м с 60 очками.

10 - @FCBarcelona ???????? have won their 10th game by 1-0 in @LaLigaEn this season. Only three teams in the top-flight history have won more games with this result in a single campaign: Sevilla 2020/21, Atlético de Madrid 2017/18 and Valencia 1988/89 (11 each). Subscribed. pic.twitter.com/qmwahZ9ToZ — OptaJose (@OptaJose) April 23, 2023

30-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Ферран Торрес, 44

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо (Эрик Гарсия, 61), Бальде - де Йонг (Кессье, 78), Бускетс, Гави - Рафинья (Фати, 90+1), Левандовский, Ферран Торрес (Педри, 61)

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Эрмосо (Регилон, 79), Карраско - де Пауль, Витсель (Мората, 59), Лемар (Сауль, 67) - Корреа (Барриос, 59), Гризманн

Предупреждения: Маркос Алонсо, 28, Бускетс, 57, Рафинья, 78, Гави, 90+1 - Гризманн, 75, Савич, 80, Хименес, 81, Барриос, 83, Регилон, 84, Мората, 86, Грбич, 90+1, Сауль, 90+3