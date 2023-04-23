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Примера. Барселона - Атлетико 1:0. Дорога к титулу окончательно открыта

Испания
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(1 голосов)

"Матрасникам" не хватило концентрации

Примера. Барселона - Атлетико 1:0. Дорога к титулу окончательно открыта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" победила "Атлетико" в равном матче, где "Матрасникам" не хватило эффективности что в защите, что в нападении.

Уже на 2-й минуте Гризманн пальнул в перекладину после отбора на чужой половине, но продолжать давление на Бускетса "Атлетико" не решился, предпочтя действовать от обороны.

Странное решение. "Барса" играла стерильно, медленно, и стоило "Матрасникам" выбежать вперед серьезными силами, как Гризманн моментально получил еще один момент - тер Штеген вытащил мяч с ближнего угла.

Удивительно, что по такой игре забили именно каталонцы. Защита "Атлетико" ошиблась с искусственным офсайдом, оставила в игре Рафинью, а тот вывел на удар Феррана, который в кои-то веки не подвел.

Этот гол раскрыл игру. "Атлетико" вынужденно побежал вперед; "Барса", почуяв свободное пространство, отвечала - и такой футбол смотрелся. Был отрезок, когда за две минуты сперва Гави, а затем де Пауль упустили стопроцентные моменты, не забив с 8-10 метров.

Прошло еще немного времени - и уже Гризманн пяткой замыкал прострел, но вытащил тер Штеген. Еще чуть-чуть - и уже Левандовский не отпасовал Рафинье на пустые ворота, запоров момент.

Короче, посмотреть было на что, однако команды в завершении действовали без концентрации; им недоставало качества - было ощущение, что играют не лидеры Ла Лиги, а какие-то середняки.

"Барсе", впрочем, все равно. Победа в кармане, а это значит, что 11 очков преимущества над "Реалом" сохранены; дорога к титулу свободна. Касательно "Атлетико", он остался 3-м с 60 очками.

30-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Ферран Торрес, 44

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо (Эрик Гарсия, 61), Бальде - де Йонг (Кессье, 78), Бускетс, Гави - Рафинья (Фати, 90+1), Левандовский, Ферран Торрес (Педри, 61)

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Эрмосо (Регилон, 79), Карраско - де Пауль, Витсель (Мората, 59), Лемар (Сауль, 67) - Корреа (Барриос, 59), Гризманн

Предупреждения: Маркос Алонсо, 28, Бускетс, 57, Рафинья, 78, Гави, 90+1 - Гризманн, 75, Савич, 80, Хименес, 81, Барриос, 83, Регилон, 84, Мората, 86, Грбич, 90+1, Сауль, 90+3

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона
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Комментарии (26)
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Campeón
23.04.2023 в 20:42
бачу в пyтaлoнцiв добряче підгорає від того що їх помийка не показує чемпіонську гру ряжені арбітрами чемпіони знаєте по чому ви дійсно чемпіони? по корупції. якщо так буде йти далі, то веселіше буде голубів рахувати, що літають поблизу стадіону, разом з вашим низькорослим улюленцем ніж спостерігати як грає ваша команда у всіх матчах, окрім з Реалом ну і на євроарені, але для вас там сезон недовгий
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0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 20:48
Отвечай на прямо поставленые вопросы, пес смердящий.
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+1
0
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Campeón
23.04.2023 в 20:54
ти краще перевір у свого заднеприводного друга наявність цицьок. хоча в такому разі він перестане тебе цікавити, збоченцю. Мені як мінімум це не потрібно, бо я заброньований заводом, на якому виготовляю дуже цікаві подарунки для свинособак, яких ви до повномасштабного вторгнення називали друзями і якими в тому числі погрожували. А тепер бачите як перевернулася ситуація. і далі буде ще цікавіше..
0
0
kalan-86 (Анкара)
23.04.2023 в 20:31
Класика іспанського чемпіонату : 1. Барселона. 2. Реал. 3. Атлетіко. Що правда в цьому сезоні Реал Сосьєдад змінив Севілью на її улюбленому четвертому місці. Чаві цікаво змінюю Барселону. Наступного сезону вже будуть виблискувати в ЛЧ.
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 20:37
Второе, третье место еще неизвестно кому достанется. Посмотрим.
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0
0
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студент (Харьков)
23.04.2023 в 20:01
Не забываем что с барселонских вонючек еще снимут 39 очков и они скатяцца на последнее место. Ну а Реал Мадрид король мирового футбола снова чемпион Испании!
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+2
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 20:03
Спасибо, что написал, теперь точно всё будет
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+3
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 19:52
Интересно как жалкие, убогие мадрид@сы критикуют игру Барсы А во что тогда играет ФК НАСРАТЬ НА ОТЦА, что они так далеко отстали? Завидуйте молча, позорники
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+2
-2
Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.04.2023 в 19:57
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
23.04.2023 в 19:46
Унылые фекалии уныло победили. Куда катится испанский футбол. Осталась одна приличная команда РМ. Потом бездна
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+2
-3
Нескорений (українець)
23.04.2023 в 20:05
Гризманн не порешал.
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 20:26
Не пойму за что так Гризмана превозносят? Обычный игрок, который забивал за Атлетико и за Барсу 15 голов +-. И сейчас у него будет примерно столько.
0
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.04.2023 в 19:41
Ну, не плохо... Хоть и с некоторым везением в образе лучшего в мире на сегодня - Тер Штегена, который большой молодец, а также, везения, когда соперник не попадал в ворота, дистанция в 11 очков от маргариновых неудачников сохранена. Но отдельно нужно сказать про реализацию... У игроков Барсы пропал последний пас... Как же Роберт не выкатил вправо на пустые ворота Рафинье? Ладно... Великий Месси придёт в команду, дело с последним пасом наладится... Поздравления всем, кто за Барсу!
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 19:48
Взаимно
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
23.04.2023 в 19:34
Ганьба Роберту Чи про що це я А + 3 і більше нема дійсно сильних суперників... Хоч з посередніми іноді економрежим нічим, тобто нічиїм закінчується Так чемпіонство ще не "у кишені", але 14 балів з 24 цілком реально.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
23.04.2023 в 20:03
Хоч враховуючи, що комусь в травні буде не переливки перемогти у половині матчів вистачить.
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0
0
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Campeón
23.04.2023 в 19:30
коли грає Реал з котлєтіко - це класіко, коли з барсою - ель класіко. а коли барса з котлєтіко - ви самі бачили що це гівнобез головної команди ЛаЛіга по видовищності навіть до рівня чемпіонату Німеччини не дотягує
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 20:33
Так что там в небе Мюнхена летало и что ты будешь с сиськами делать по окончании войны? Как мадрид@сы любят писать « не уклоняйся от неудобной темы».
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0
0
Нескорений (українець)
23.04.2023 в 19:16
Палка выстрелила ещё раз. Это уже аномалия.
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+1
0
Нескорений (українець)
23.04.2023 в 19:14
23-й сухарь Тер Штегена! Браво Марк! Лучший вратарь мира!
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 20:00
За Марка
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+1
0
Нескорений (українець)
23.04.2023 в 20:02
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 20:01
За нас
Ответить
+1
0
Нескорений (українець)
23.04.2023 в 20:09
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.04.2023 в 20:01
За Стаса
Ответить
+1
0
Нескорений (українець)
23.04.2023 в 20:01
+1
0

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