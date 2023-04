Примера. Барселона - Атлетико 1:0. Дорога к титулу окончательно открыта

"Барселона" победила "Атлетико" в равном матче, где "Матрасникам" не хватило эффективности что в защите, что в нападении.

Уже на 2-й минуте Гризманн пальнул в перекладину после отбора на чужой половине, но продолжать давление на Бускетса "Атлетико" не решился, предпочтя действовать от обороны.

Странное решение. "Барса" играла стерильно, медленно, и стоило "Матрасникам" выбежать вперед серьезными силами, как Гризманн моментально получил еще один момент - тер Штеген вытащил мяч с ближнего угла.

Удивительно, что по такой игре забили именно каталонцы. Защита "Атлетико" ошиблась с искусственным офсайдом, оставила в игре Рафинью, а тот вывел на удар Феррана, который в кои-то веки не подвел.

1 - After 19 games played together in @LaLigaEn for @FCBarcelona ????????, @FerranTorres20 ???????? and #Raphinha ???????? have combined to score a goal for the first time in the competition. Duo. pic.twitter.com/jQzr1fy1aB

Этот гол раскрыл игру. "Атлетико" вынужденно побежал вперед; "Барса", почуяв свободное пространство, отвечала - и такой футбол смотрелся. Был отрезок, когда за две минуты сперва Гави, а затем де Пауль упустили стопроцентные моменты, не забив с 8-10 метров.

Прошло еще немного времени - и уже Гризманн пяткой замыкал прострел, но вытащил тер Штеген. Еще чуть-чуть - и уже Левандовский не отпасовал Рафинье на пустые ворота, запоров момент.

Короче, посмотреть было на что, однако команды в завершении действовали без концентрации; им недоставало качества - было ощущение, что играют не лидеры Ла Лиги, а какие-то середняки.

"Барсе", впрочем, все равно. Победа в кармане, а это значит, что 11 очков преимущества над "Реалом" сохранены; дорога к титулу свободна. Касательно "Атлетико", он остался 3-м с 60 очками.

10 - @FCBarcelona ???????? have won their 10th game by 1-0 in @LaLigaEn this season. Only three teams in the top-flight history have won more games with this result in a single campaign: Sevilla 2020/21, Atlético de Madrid 2017/18 and Valencia 1988/89 (11 each). Subscribed. pic.twitter.com/qmwahZ9ToZ