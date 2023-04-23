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Хави о победе над Атлетико: Мы обыграли команду джентельменов

Испания
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Коуч каталонцев прокомментировал матч против команди Симеоне

Хави о победе над Атлетико: Мы обыграли команду джентельменов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави поделился мнениями после минимальной победы над мадридским "Атлетико" в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

"Это очень важная победа – ключ к нашей главной цели. Мы победили команду джентльменов. Когда ты видишь их вживую, как они работают… У них тоже были голевые моменты.

Мы могли забить второй мяч, у нас были моменты для этого, но мы этого не сделали. Мы страдали в этом матче – это константа в этом сезоне.

Обычно мы не уступаем в игре столь сильно, однако у мадридцев сейчас чрезвычайная форма. Это говорит о состоянии "Атлетико". Это решающая победа. Мы играли против "Атлетико", поэтому все могло произойти", – рассказал коуч "сине-гранатовых".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Хави
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Источник:
Marca

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