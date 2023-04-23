Симеоне: Барселона заслуживает титул, несомненно

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнениями после поражения от каталонской "Барселоны" в 30 туре испанской Ла Лиги.

"Это был хороший поединок. В первом тайме мы играли так, как хотели. У нас были замечательные моменты, чтобы забить гол. Однако нам не хватило сил и удачи. Мне очень понравилось, как играла команда. Игроки знали, что делать.

"Барса" заслуживает титул, несомненно. Каталонцы провели очень мощный сезон в Ла Лиге. Это поражение справедливо - "сине-гранатовые" сильнее нас", - рассказал аргентинский коуч.