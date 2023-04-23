Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне: Барселона заслуживает титул, несомненно
Коуч "матрасников" о поединке с командой Хави
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнениями после
"Это был хороший поединок. В первом тайме мы играли так, как хотели. У нас были замечательные моменты, чтобы забить гол. Однако нам не хватило сил и удачи. Мне очень понравилось, как играла команда. Игроки знали, что делать.
"Барса" заслуживает титул, несомненно. Каталонцы провели очень мощный сезон в Ла Лиге. Это поражение справедливо - "сине-гранатовые" сильнее нас", - рассказал аргентинский коуч.
Популярное сейчас
- Эмоциональные качели и чудо Алефиренко. Кривбасс - Черноморец 2:3
- Гарри Невилл: У Зинченко, Жезуса и Партея пять дней, чтобы разобраться с собой
- Ювентус - Наполи: История как Заваров сыграл не хуже Марадоны, но был еще Карека
- Жирона установила солидный ценник на Цыганкова
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО