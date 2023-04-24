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Нападающий Реала покинет клуб летом
Сливочные не рассчитывают на игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Доминиканский нападающий "Реала" Мариано Диас покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
29-летний футболист получит статус свободного агента.
Диас стал игроком "Реала" в 2018 году, перейдя из "Лиона" за 21,5 млн евро. В текущем сезоне Мариано принял участие в 8 матчах королевского клуба во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 56 минут. Результативными действиями не отличился. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.
#MarianoDiaz will leave #RealMadrid as a free agent at the of the season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2023
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