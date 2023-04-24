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Мадрид в гостях у Цыганкова и компании. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 31-го тура Ла Лиги

Испания
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Мадрид в гостях у Цыганкова и компании. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 31-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 31-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и мадридским "Реалом".

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Виктор Цыганков быстро стал своим в каталонской провинции. В рамках последнего апрельского вторника украинец и его команда будут принимать у себя дома "королевский клуб". Сможет ли "Жирона" удивить гранд Ла Лиги? Пробьет ли Цыганков голкипера "сливочных" Тибо Куртуа? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 25 апреля – в 20:20 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Примера Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Трансляция Аудио онлайн стрим
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