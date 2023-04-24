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Мадрид в гостях у Цыганкова и компании. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 31-го тура Ла Лиги
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 31-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и мадридским "Реалом".
Виктор Цыганков быстро стал своим в каталонской провинции. В рамках последнего апрельского вторника украинец и его команда будут принимать у себя дома "королевский клуб". Сможет ли "Жирона" удивить гранд Ла Лиги? Пробьет ли Цыганков голкипера "сливочных" Тибо Куртуа? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 25 апреля – в 20:20 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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