Мадрид в гостях у Цыганкова и компании. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 31-го тура Ла Лиги

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 31-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и мадридским "Реалом".

Виктор Цыганков быстро стал своим в каталонской провинции. В рамках последнего апрельского вторника украинец и его команда будут принимать у себя дома "королевский клуб". Сможет ли "Жирона" удивить гранд Ла Лиги? Пробьет ли Цыганков голкипера "сливочных" Тибо Куртуа? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 25 апреля – в 20:20 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский