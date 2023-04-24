Анчелотти о Барселоне: Между уровнем команд нет разницы в 11 очков

Главный тренер "Реала" прокомментировал отставание от "Барселоны" в чемпионате Испании. Он считает, что очки не отражают разницы между командами.

– Разрыв в 11 очков отражает реальную разницу (между "Реалом" и "Барсой")?

– Что касается качества команд, то между ними нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч. Мелкие детали определили это разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах, – сказал Анчелотти.

Напомним, что Мадрид занимает в Ла Лиге второе место. Впереди у "Реала" матчи с "Жироной", "Альмерией", "Сосьедадом", "Хетафе", "Валенсией", "Райо", "Севильей" и "Атлетиком". Клуб также продолжает выступать в Лиге чемпионов (в мае два матча с "Сити") и в Кубке Испании (в мае финал с "Осасуной").