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Анчелотти о Барселоне: Между уровнем команд нет разницы в 11 очков

Испания
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Менеджер намерен сократить отставание

Анчелотти о Барселоне: Между уровнем команд нет разницы в 11 очков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" прокомментировал отставание от "Барселоны" в чемпионате Испании. Он считает, что очки не отражают разницы между командами.

– Разрыв в 11 очков отражает реальную разницу (между "Реалом" и "Барсой")?

– Что касается качества команд, то между ними нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч.

Мелкие детали определили это разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах, – сказал Анчелотти.

Напомним, что Мадрид занимает в Ла Лиге второе место. Впереди у "Реала" матчи с "Жироной", "Альмерией", "Сосьедадом", "Хетафе", "Валенсией", "Райо", "Севильей" и "Атлетиком". Клуб также продолжает выступать в Лиге чемпионов (в мае два матча с "Сити") и в Кубке Испании (в мае финал с "Осасуной").

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В статье: Карло Анчелотти Барселона
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Источник:
as.com

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