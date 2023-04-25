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Барселона согласовала сделку по финансированию обновления Камп Ноу
Сейчас клуб ничего платить не будет
Фото: "Барселона"
"Барселона" подписала соглашение по финансированию проекта Espai Barca на 1,45 миллиарда евро. В рамках него планируется обновить Камп Ноу и построить новые инфраструктурные объекты на его территории.
Сообщается, что средства предоставят 20 инвесторов. Структура платежей будет гибкой и клуб будет выплачивать сумму в течении 5, 7, 9, 20 и 24 лет.
Также клуб не использовал свои активы в качестве залога и не брал ипотеку на проект. "Барселона" будет рассчитываться только после окончания работ, благодаря доходу от эксплуатации арены. Он оценивается в 247 миллионов евро в год.
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