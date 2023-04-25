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Атлетико к 120-летию клуба сыграет в специальной сине-белой форме – Фото

Испания
(1 голосов)

На груди – первая эмблема клуба

Атлетико к 120-летию клуба сыграет в специальной сине-белой форме – Фото

Фото: "Атлетико"

Новина українською

"Атлетико" сыграет в сине-белом комплекте формы в матче с "Мальоркой" завтра, 26-го апреля. Новые джерси приурочены к 120-летию клуба.

26-го апреля исполняется 120 лет со дня основания клуба. Также на форме красуется первая эмблема "Атлетико". Комплект вдохновлен формой, в которой команда вышла впервые в истории.

"Атлетико" идет в Ла Лиге 3-м месте, отставая от "Реала" на 5 очков.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Мальорка
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Источник:
atleticodemadrid.com

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