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Атлетико к 120-летию клуба сыграет в специальной сине-белой форме – Фото
На груди – первая эмблема клуба
Фото: "Атлетико"
"Атлетико" сыграет в сине-белом комплекте формы в матче с "Мальоркой" завтра, 26-го апреля. Новые джерси приурочены к 120-летию клуба.
26-го апреля исполняется 120 лет со дня основания клуба. Также на форме красуется первая эмблема "Атлетико". Комплект вдохновлен формой, в которой команда вышла впервые в истории.
"Атлетико" идет в Ла Лиге 3-м месте, отставая от "Реала" на 5 очков.
????⚪ El próximo miércoles nuestros jugadores vestirán una equipación inspirada en la que utilizamos en el primer partido de nuestra historia.— Atlético de Madrid (@Atleti) April 24, 2023
???????? https://t.co/Xl320Zjt0W#120AñosDeAtleti pic.twitter.com/IsCJzaUcYJ
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