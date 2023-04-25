В ожидании украинского дерби. Основной вратарь Реала не сыграет против Жироны

Бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропустит сегодняшний матч команды в Ла Лиге против "Жироны"..

Как сообщает клубная пресс-служба, у бельгийца был выявлен гастроэнтерит. Его место в списке займет 20-летний Марио де Луис, который выступает за вторую команду мадридцев.

Вероятно, свой шанс у ворот может получить украинский голкипер Андрей Лунин. На его счету - 11 матчей и 9 пропущенных голов во всех турнирах.

Напомним, что сегодня, 25 апреля, "Реал" сыграет с "Жироной" в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 20:30 по киевскому времени. Ну и также добавим, что нас, возможно, ожидает дерби украинцев, так как в составе "жирондинцев" играет Виктор Цыганков.