  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В ожидании украинского дерби. Основной вратарь Реала не сыграет против Жироны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ожидании украинского дерби. Основной вратарь Реала не сыграет против Жироны

Испания
(1 голосов)

У Куртуа выявлен гастроэнтерит

В ожидании украинского дерби. Основной вратарь Реала не сыграет против Жироны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропустит сегодняшний матч команды в Ла Лиге против "Жироны"..

Как сообщает клубная пресс-служба, у бельгийца был выявлен гастроэнтерит. Его место в списке займет 20-летний Марио де Луис, который выступает за вторую команду мадридцев.

Вероятно, свой шанс у ворот может получить украинский голкипер Андрей Лунин. На его счету - 11 матчей и 9 пропущенных голов во всех турнирах.

Напомним, что сегодня, 25 апреля, "Реал" сыграет с "Жироной" в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 20:30 по киевскому времени. Ну и также добавим, что нас, возможно, ожидает дерби украинцев, так как в составе "жирондинцев" играет Виктор Цыганков.

По теме
yellow-arrow
Цыганков vs Лунин. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 31-го тура Ла Лиги
yellow-arrow
Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023
yellow-arrow
Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
realmadrid.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде