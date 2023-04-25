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Источник: Ла Лига сменит логотип, а её титульным спонсором станет EA Sports
Последние 6 лет чемпионат Испании назывался La Liga Santander
Фото: Footy Headlines
Ла Лига сделает ребрендинг и получит нового титульного спонсора, сообщает Footy Headlines. С сезона-23/24 чемпионат Испании будет сотрудничать с EA Sports.
Испанский банк Santander в официальном названии чемпионата (La Liga Santander) сменит EA Sports FC – новое название легендарной серии футбольных симуляторов FIFA.
Также изменится эмблема, теперь рядом с названием La Liga будут красоваться две буквы L.
Финансовая сторона сделки неизвестна, но это первая смена титульного спонсора чемпионата Испании за 6 лет, с тех пор как он носит название Santander.
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