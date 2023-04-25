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Украинское дерби. Жирона - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Жирона - Реал Мадрид: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Украинское дерби. Жирона - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

Самый интригующий матч Ла Лиги для украинских болельщиков, ведь за команды сыграют наши Виктор Цыганков и Андрей Лунин. Экс-вратарю "Зари" дорогу в основу открыл неожиданный гастроэнтерит у Тибо Куртуа.

У Мадрида де-факто не осталось шансов на чемпионство, но он ходу и не пропускал в 4 последних матчах. "Жироне" будет трудно сдержать фаворита, хотя кто знает? Совсем недавно скромная команда Мичела на своем поле остановила "Барселону" (0:0).

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Ла Лига. 31-й тур. 25.04.2023
Жирона. "Монтиливи"
Арбитр в поле - Хавьер Иглесиас Вильянуэва

Жирона 20:30 Реал Мадрид

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Источник: Ла Лига сменит логотип, а её титульным спонсором станет EA Sports
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В статье: Реал (Мадрид) Жирона смотреть футбол онлайн
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.04.2023 в 19:47
пусть грузины и смотрят
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