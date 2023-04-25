Украинское дерби. Жирона - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Самый интригующий матч Ла Лиги для украинских болельщиков, ведь за команды сыграют наши Виктор Цыганков и Андрей Лунин. Экс-вратарю "Зари" дорогу в основу открыл неожиданный гастроэнтерит у Тибо Куртуа.

У Мадрида де-факто не осталось шансов на чемпионство, но он ходу и не пропускал в 4 последних матчах. "Жироне" будет трудно сдержать фаворита, хотя кто знает? Совсем недавно скромная команда Мичела на своем поле остановила "Барселону" (0:0).

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Ла Лига. 31-й тур. 25.04.2023

Жирона. "Монтиливи"

Арбитр в поле - Хавьер Иглесиас Вильянуэва

Жирона 20:30 Реал Мадрид

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