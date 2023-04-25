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Реал впервые за 76 лет пропустил покер в чемпионате Испании
Только один игрок "Барселоны" в списке
Фото: "Жирона"
Нападающий "Жироны" Валентин Кастельянос забил 4 мяча в ворота "Реала" (4:2). Это первый покер, забитый в ворота "Мадрида" в чемпионате Испании с 1947-го, после Эстебана Эчаваррия.
В истории по 4 мяча в ворота "Реала" забивали:
- 2023 – Валентин Кастельянос ("Жирона")
- 1947 – Эстебан Эчаваррия ("Овьедо")
- 1942 – Эмелин ("Овьедо")
- 1940 – В. М. Каталан ("Эспаньол")
- 1935 – М. Вентолра ("Барселона")
Отставание "Реала" от "Барсы" не увеличилось, но это потому, что "блауграна" не сыграла свой матч.
Más goles en un partido vs Real Madrid en Liga— LaLigaEnNúmeros ???????? (@laligaennumeros) April 25, 2023
⚽️⚽️⚽️⚽️ M.Ventolrà (1935, BAR)
⚽️⚽️⚽️⚽️ V. M. Català (1940, ESP)
⚽️⚽️⚽️⚽️ Emilín Gª (1944, OVI)
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ E. Echevarría (1947, OVI)
⚽️⚽️⚽️⚽️ T. Castellanos (2023, GIR)
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