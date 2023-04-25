Реал впервые за 76 лет пропустил покер в чемпионате Испании

Нападающий "Жироны" Валентин Кастельянос забил 4 мяча в ворота "Реала" (4:2). Это первый покер, забитый в ворота "Мадрида" в чемпионате Испании с 1947-го, после Эстебана Эчаваррия.

В истории по 4 мяча в ворота "Реала" забивали:

2023 – Валентин Кастельянос ("Жирона")

1947 – Эстебан Эчаваррия ("Овьедо")

1942 – Эмелин ("Овьедо")

1940 – В. М. Каталан ("Эспаньол")

1935 – М. Вентолра ("Барселона")

Отставание "Реала" от "Барсы" не увеличилось, но это потому, что "блауграна" не сыграла свой матч.