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Реал впервые за 76 лет пропустил покер в чемпионате Испании

Испания
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(1 голосов)

Только один игрок "Барселоны" в списке

Реал впервые за 76 лет пропустил покер в чемпионате Испании

Фото: "Жирона"

Новина українською

Нападающий "Жироны" Валентин Кастельянос забил 4 мяча в ворота "Реала" (4:2). Это первый покер, забитый в ворота "Мадрида" в чемпионате Испании с 1947-го, после Эстебана Эчаваррия.

В истории по 4 мяча в ворота "Реала" забивали:

  • 2023 – Валентин Кастельянос ("Жирона")
  • 1947 – Эстебан Эчаваррия ("Овьедо")
  • 1942 – Эмелин ("Овьедо")
  • 1940 – В. М. Каталан ("Эспаньол")
  • 1935 – М. Вентолра ("Барселона")

Отставание "Реала" от "Барсы" не увеличилось, но это потому, что "блауграна" не сыграла свой матч.

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В статье: Реал (Мадрид) Жирона
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
25.04.2023 в 22:53
везёт Лунину--не ной --молись что бы не выгнали а можешь искать другую команду --ты же этого хотел --в Реале сидишь в Сбу тоже сидишь а бабки капают где такую работу найти
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download1 (huyersk)
25.04.2023 в 22:48
Барса вигравала 5-0 !
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 23:12
речь о покере, забитом одним игроком
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0
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download1 (huyersk)
25.04.2023 в 23:15
Ну тепер - так, коли виправили!
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