Анчелотти про 2:4 с Жироной: Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал неожиданное поражение от "Жироны" (2:4) на выезде. "Без мяча мы давали сопернику слишком много моментов", – сказал специалист.

"Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли места для контратак.

С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много места. Они забили два первых гола после двух моментов.

Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали. Нам не хватало агрессивности в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства.

Нам очень больно, очевидно. Теперь нам нужно как можно скорее подняться", – сказал главный тренер "Реала".

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Напомним, что в этом поединке "Реал" впервые за 76 лет пропустил покер. "Мадрид" может остать от "Барселоны" на 14 очков, если "блауграна" выиграет свой матч.