  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти про 2:4 с Жироной: Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти про 2:4 с Жироной: Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Историческое поражение

Анчелотти про 2:4 с Жироной: Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал неожиданное поражение от "Жироны" (2:4) на выезде. "Без мяча мы давали сопернику слишком много моментов", – сказал специалист.

"Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли места для контратак.

С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много места. Они забили два первых гола после двух моментов.

Команда хорошо играла в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали. Нам не хватало агрессивности в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства.

Нам очень больно, очевидно. Теперь нам нужно как можно скорее подняться", – сказал главный тренер "Реала".

Читайте также Анчелотти о Барселоне: Между уровнем команд нет разницы в 11 очков

Напомним, что в этом поединке "Реал" впервые за 76 лет пропустил покер. "Мадрид" может остать от "Барселоны" на 14 очков, если "блауграна" выиграет свой матч.

По теме
yellow-arrow
Месси прилетал в Барселону. Хави об ужине Лео с Альбой и Бускетсом: Я присоединился позже – за десертами
yellow-arrow
Льоренте пропустит остаток сезона в Атлетико из-за травмы
yellow-arrow
Горе Лунина, счастье Кастельяноса. Жирона - Реал 4:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде