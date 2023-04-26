Месси прилетал в Барселону. Хави об ужине Лео с Альбой и Бускетсом: Я присоединился позже – за десертами

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ужин Срехио Бускетса и Жорди Альбы. Он пошутил, что присоединился к ним попозже.

Сообщалось, что Лео прилетел в "Барселону" со своими помощниками и семьей. Вероятно, аргентинец встретился с бывшими одноклубниками.

"Я пришел попозже – за десертами (смеется). Нет, они мне ничего не сказали о Месси.

Сейчас это все гипотезы. Мы сосредоточены на Ла Лиге и ни на чем другом.

Мне нравится говорить о Лео. У нас очень хорошие отношения, но сейчас нас ожидает матч против "Райо Вальекано", – сказал главный тренер "Барселоны".

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Напомним, что Месси ждет приглашение от "Барселоны", прежде чем отвечать на предложение нового контракта "ПСЖ". "Блауграна" считает, что сможет вернуть Лео.