Примера. Ла Реал выстоял в битве за ТОП-4, Кадис не может оторваться от зоны риска

"Реал Сосьедад" не без везения удержал выгодную ничью в матче с прямым конкурентом за зону ЛЧ.

Баски взялись катать мяч туда-сюда без остроты на старте, но к 30-й минуте "Бетис" взвинтил темп и перехватил инициативу. Пошли и моменты - Руибаль пробил выше ворот, Каналес немного мимо.

Вообще плохие удары стали главным бичом зелено-полосатых сегодня. Они так и завершили встречу без единой попытки в створ ворот - и это не потому, что у них не было моментов.

После выхода Борхи и Луиса Энрике в перерыве "Бетис" заиграл даже симпатично. "Сосьедад" вынужденно заперся в штрафной и огрызнулся только один раз после стандарта, когда счастья попытал Ле Норманн.

Хозяева же в это время атаковали обоими флангами и перепробовали почти все. Тот факт, что Миранда со штрафного пробил в стенку, а Карвалью, Айосе и, особенно, Каналес из выгодных позиций ударили выше ворот, пахнет серьезным невезением.

6 - This was the sixth goalless draw between @RealBetis_en and @RealSociedadEN on Betis' territory in @LaLigaEN, the second one in the 21st century after the 0-0 draw in March 2018 with Quique Setién and Eusebio Sacristán on the benches.



