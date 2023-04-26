Примера. Ла Реал выстоял в битве за ТОП-4, Кадис не может оторваться от зоны риска

"Реал Сосьедад" не без везения удержал выгодную ничью в матче с прямым конкурентом за зону ЛЧ.

Баски взялись катать мяч туда-сюда без остроты на старте, но к 30-й минуте "Бетис" взвинтил темп и перехватил инициативу. Пошли и моменты - Руибаль пробил выше ворот, Каналес немного мимо.

Вообще плохие удары стали главным бичом зелено-полосатых сегодня. Они так и завершили встречу без единой попытки в створ ворот - и это не потому, что у них не было моментов.

После выхода Борхи и Луиса Энрике в перерыве "Бетис" заиграл даже симпатично. "Сосьедад" вынужденно заперся в штрафной и огрызнулся только один раз после стандарта, когда счастья попытал Ле Норманн.

Хозяева же в это время атаковали обоими флангами и перепробовали почти все. Тот факт, что Миранда со штрафного пробил в стенку, а Карвалью, Айосе и, особенно, Каналес из выгодных позиций ударили выше ворот, пахнет серьезным невезением.

6 - This was the sixth goalless draw between @RealBetis_en and @RealSociedadEN on Betis' territory in @LaLigaEN, the second one in the 21st century after the 0-0 draw in March 2018 with Quique Setién and Eusebio Sacristán on the benches.



Parity. pic.twitter.com/TzXLU504Zl — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2023

"Ла Реал" после свистка праздновал ничью как победу, и его легко понять - 6 очков гандикапа над "Бетисом" в таблице сохранены, а значит, и путь в ЛЧ открыт. Осталось не напортачить в последних 7 турах.

31-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Луис Фелипе, Песселья, Миранда - Гвидо Родригес, Гуардадо (Луис Энрике, 46) - Каналес, Карвалью, Родри (Борха Иглесиас, 46) - Айосе Перес

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норманн, Муньос (Элустондо, 73) - Субименди - Кубо, Ильярраменди (Барренечеа, 62), Браис Мендес (Давид Сильва, 62) - Оярсабаль (Мерино, 62), Серлот (Карлос Фернандес, 73)

Предупреждения: Гвидо Родригес, 56 - Субименди, 38, Муньос, 58, Субельдия, 59

Нервный, интересный и полный моментов матч, в котором ни одна из команд не заслуживала поражения.

"Кадис" лучше стартовал и должен был забивать, но Айтор потащил удар Собрино, а Рохер Марти чуть не попал в дальний угол.

"Осасуна" ожила ближе к середине первого тайма и пыталась отвечать со стандартов и на контратаках. Самым активным был Будимир, но лучший шанс перед перерывом все равно создали хозяева - это Рамос расстреливал ворота, но попал в своего.

Вероятно, в тот момент судьба "Кадиса" и была решена, ведь во втором тайме острее были уже гости. Ледесма отразил хитрый удар Ибаньеса, но с дальней попыткой Рубена Гарсии не справился - 0:1.

Ответить "Кадис" не смог; даже идиотское удаление Абде за удар игрока без мяча ему не помогло. Напротив - лучший шанс в добавленное время упустил Монкайола, не реализовавший выход один на один.

Osasuna vs Cadiz:



83' - Abde subbed on

85' - Abde sent off ????#fcbloan pic.twitter.com/SFX38qGcLO — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 25, 2023

Впрочем, какая разница? Его "Осасуна" победила и с 44 очками поднялась на 8-е место; у "Кадиса" - 32 балла, 15-е место и всего 2 очка преимущества над зоной вылета.

31-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Осасуна" - 0:1

Гол: Рубен Гарсия, 62

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Чуст (Мбайе, 31), Эспино - Бонгонда (Негредо, 68), Феде (Алекс, 68), Алькарас, Собрино (Алехо, 68) - Рохер Марти (Гвардиола, 48), Рамос

"Осасуна": Айтор Фернандес - Видаль, Унаи Гарсия (Аридане, 83), Крус, Ману Санчес - Муньос - Рубен Гарсия (Абде, 83), Мой Гомес, Ибаньес (Монкайола, 65), Бенито (Давид Гарсия, 75) - Будимир

Предупреждение: Ману Санчес, 86

Удаление: Абде, 85