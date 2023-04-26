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"Вечер мечты". Автор покера в ворота Реала поделился эмоциями после игры
Валентин Кастельянос стал абсолютным героем поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Жироны" Валентин Кастельянос поделился впечатлениями от победы над "Реалом" (4:2) в матче 31-го тура Ла Лиги, в котором он оформил покер.
"Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог себе такого представить.
Наслаждаюсь нашими болельщиками, моей семьей, людьми, которые находятся в Аргентине, в Мендосе и всегда поддерживают меня.
Забить "Реалу" было мечтой, а забить им четыре мяча – этого себе я даже не представлял. Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров", - цитирует форварда Marca.
Заметим, что Кастельянос - первый футболист за 76 лет, который отметился четырьмя голами в одном матче в ворота "Реала".
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