Барселона разработала оригинальный план по возвращению Месси

В последнее время активно обсуждается возможное возвращение Месси в "Барселону". Есть информация, что форвард "ПСЖ" готов к камбэку на "Камп Ноу", но все упирается в финансы. Каталонцы, по-прежнему, испытывают трудности. Сине-гранатовые ищут источники финансирования контракта с футболистом и уже придумали план.

Как сообщает AS, "Барселона" рассматривает вариант с переоборудованием здания бывшей штаб-квартиры клуба (Ла Масия) возле стадиона в музей, посвященный исключительно звездному аргентинцу.

"Барса" ведет переговоры с испанской компанией Telefónica о том, чтобы создать интерактивный центр, главной фигурой которого будет Лионель. Музей будет привлекать тысячи туристов и болельщиков и приносить постоянный доход. Эти средства и помогут на обеспечение контракта с Месси.

Также отмечается, что план по созданию музея затронет его самые сокровенные чувства и убедит его вернуться в родной клуб.

Напомним, контракт Месси с "ПСЖ" истекает летом 2023 года.