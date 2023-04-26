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Барселона разработала оригинальный план по возвращению Месси
Клуб ищет деньги, что обеспечить трансфер Лео
Фото: twitter.com/PSG_inside
В последнее время активно обсуждается возможное возвращение Месси в "Барселону". Есть информация, что форвард "ПСЖ" готов к камбэку на "Камп Ноу", но все упирается в финансы. Каталонцы, по-прежнему, испытывают трудности. Сине-гранатовые ищут источники финансирования контракта с футболистом и уже придумали план.
Как сообщает AS, "Барселона" рассматривает вариант с переоборудованием здания бывшей штаб-квартиры клуба (Ла Масия) возле стадиона в музей, посвященный исключительно звездному аргентинцу.
"Барса" ведет переговоры с испанской компанией Telefónica о том, чтобы создать интерактивный центр, главной фигурой которого будет Лионель. Музей будет привлекать тысячи туристов и болельщиков и приносить постоянный доход. Эти средства и помогут на обеспечение контракта с Месси.
Также отмечается, что план по созданию музея затронет его самые сокровенные чувства и убедит его вернуться в родной клуб.
Напомним, контракт Месси с "ПСЖ" истекает летом 2023 года.
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